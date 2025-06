Chelsea goleia Benfica e enfrenta o Palmeiras nas quartas de final do Mundial

O Chelsea venceu o Benfica por 4 a 1, neste sábado (28), no Bank of America Stadium, e enfrenta o Palmeiras nas quartas de final do Mundial. O lateral-direito Reece James abriu o placar a partir de uma cobrança de falta no segundo tempo. Após uma longa paralisação por conta de risco de raios, Di María empatou a partida aos 49 minutos. Na prorrogação, os Blues aproveitaram a superioridade numérica após a expulsão de Prestianni e derrotaram os portugueses com gols de Nkunku, Pedro Neto e Dewsbury-Hall.

O confronto favoreceu o Palmeiras, uma vez que o rival da equipe de Abel Ferreira também atuou por 120 minutos, assim como o Verdão contra o Botafogo. Com isso, as equipes chegam em "condições de igualdade" para o confronto decisivo nas quartas de final.

Como foi a partida entre Benfica e Chelsea?

No primeiro tempo, o Chelsea chegou com menos de um minuto ao ataque com Pedro Neto sendo acionado pela direita, cortando a marcação e batendo para defesa de Trubin. Na sequência, Delap chegou ao fundo e encontrou Cucurella na área, que limpou Florentino e bateu de direita, mas António Silva tirou em cima da linha. No ataque seguinte, Palmer driblou Aursnes pelo lado esquerdo da área e soltou uma bomba para outra grande intervenção de Trubin. E aos 37 minutos, Cucurella entrou livre de marcação na área após grande passe de Lavia e chutou para um milagre do goleiro do Benfica, que fez uma defesa de handebol.

No segundo tempo, o Chelsea voltou sem a mesma intensidade da etapa inicial, mas achou o gol sobre o Benfica na bola parada. Aos 18 minutos, Reece James cobrou uma falta na lateral da área na direção da meta e surpreendeu Trubin, que pulou atrasado e viu a bola morrer no fundo das redes. Com as mudanças feitas por Bruno Lage, o Benfica se expôs, e o Chelsea chegou ao segundo gol com Delap sendo lançado em profundidade, driblando o goleiro rival e finalizando, mas o tento foi anulado por impedimento. Restando cinco minutos para o fim da partida, o confronto foi suspenso devido ao risco de raios e ficou paralisado por mais de uma hora. Nos acréscimos, Gusto cometeu um pênalti por conta de um toque de mão na bola em um ataque do Benfica, e Di María converteu a cobrança aos 49 minutos.

Na etapa inicial da prorrogação, o Benfica sofreu com a expulsão de Prestianni nos minutos iniciais, mas teve a primeira boa chance com Aktürkoğlu sendo acionado pela esquerda e batendo de primeira para defesa de Robert Sánchez. O Chelsea respondeu com uma boa chegada pelo lado esquerdo em que Cucurella recebeu uma bola na área e tocou para Dewsbury-Hall finalizar e obrigar Trubin a fazer grande defesa. No fim, Di María arrancou em contra-ataque, cortou a marcação de Gusto e chutou rasteiro para intervenção Sánchez.

No segundo tempo da prorrogação, o Chelsea roubou uma bola no campo de ataque, Palmer acionou Caicedo na área que finalizou para defesa parcial de Trubin, mas Nkunku e Otamendi dividiram a bola e o atacante dos Blues levou a melhor e marcou o gol da classificação em duas tentativas aos três minutos. Na sequência, Pedro Neto foi acionado livre de marcação pela direita, infiltrou na área e tocou na saída de Trubin aos nove minutos. Na sequência, Dewsbury-Hall foi lançado por Palmer livre de marcação e deu uma cavadinha para superar o goleiro rival e dar números finais ao duelo aos 12 minutos.

O que vem por aí para Benfica e Chelsea?

Com a classificação, o Chelsea encara o Palmeiras, na sexta-feira (4), às 22h (de Brasília), pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Por outro lado, o Benfica está eliminado do torneio e retorna à Portugal visando o início da próxima temporada.

✅ FICHA TÉCNICA

Benfica 1 x 4 Chelsea - Mundial de Clubes

Oitavas de final

🗓️ Data e horário: sábado, 28 de junho de 2025, às 17h (de Brasília).

📍 Local: Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA).

🥅 Gols: Reece James, 18'/1ºT (0-1); Di María, 49'/2ºT (1-1); Nkunku, 3'/2ºTP (1-2); Pedro Neto, 9'/2ºTP (1-3); Dewsbury-Hall, 12'/2ºT (1-4)

🟨 Cartões amarelos: Pavlidis, Florentino, Kökçü, António Silva e Tiago Gouveia (BEN); Caicedo, Palmer e Colwill (CHE)

🟥 Cartão vermelho: Prestianni (BEN)

BENFICA (Técnico: Bruno Lage)

Trubin, Aursnes (Tiago Gouveia), António Silva, Otamendi, Dahl; Florentino (Prestianni), Barreiro e Kökçü (João Veloso); Di María, Pavlidis (Belotti) e Schjelderup (Aktürkoğlu).

CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

Robert Sánchez; Reece James (Gusto), Badiashile (Adarabioyo), Colwill (Anselmino), Cucurella; Lavia (Chalobah), Caicedo, Enzo Fernández (Dewsbury-Hall); Palmer, Delap (Nkunku) e Pedro Neto.

