PSG acaba com o sonho de Messi, goleia Inter Miami e avança às quartas do Mundial

O PSG acabou com o sonho de Lionel Messi de seguir no Mundial de Clubes. O time francês goleou o Inter Miami-EUA por 4 a 0 (João Neves duas vezes, Hakimi e Aviles, contra) neste domingo (29), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, avançou às quartas de final da competição e agora espera o vencedor de Bayern de Munique-ALE e Flamengo para saber seu adversário.

Como foi o jogo

Melhor time da Europa, o PSG começou a partida com o pé no acelerador. Kvaratskhelia partiu para cima da defesa do Inter Miami e o gol só não saiu porque Ustari fez boa defesa. Aos cinco minutos, porém, a equipe norte-americana não resistiu. Vitinha cobrou falta ensaiada e João Neves apareceu livre nas costas da zaga do Inter Miami para abrir o placar.

O jogo seguiu como se fosse um exercício de ataque contra defesa, com o PSG dominando as ações ofensivas e empilhando chances de gol. A primeira vez que o Inter Miami cruzou o meio de campo com a bola aconteceu apenas após os 20 minutos. Mas sem conseguir ameaçar o gol de Donnarumma.

Aos 38 minutos, um erro incomum de Busquets gerou o segundo gol do PSG. O volante foi desarmado na entrada da área do Inter Miami. Barcola acionou Fabián Ruiz, que tocou para João Neves livre na pequena área para ampliar. O caminho para a goleada estava aberto.

Na parte final do primeiro tempo, o PSG ainda encontrou as redes mais duas vezes. Aviles, contra, aos 43, e Hakimi, já nos acréscimos, decretaram o 4 a 0 para os franceses.

Com a partida decidida, o segundo tempo foi marcado pelas mudanças de Luis Enrique no PSG e por um Inter Miami disposto a não passar vergonha em campo. O técnico do time francês promoveu o retorno de Dembelé ao time. Voltando de lesão, o camisa 10 fez sua estreia no Mundial de Clubes.

Messi tentava a todo custo diminuir o placar para o Inter Miami, mas sofria com a ausência de companheiros de equipe à altura. Assim, a etapa final teve mais um ritmo de treino do que a competitividade de uma partida valendo vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes.

Messi seguia buscando alguma genialidade para marcar ao menos um gol e chegou a assustar Donnarumma em cabeçada já no fim. Como último ato, Messi ainda teve uma falta na entrada da área para poder marcar o gol de honra. Mas a bola bateu na barreira, encerrando a história de Messi no Mundial de Clubes.

✅ FICHA TÉCNICA

PARIS SAINT-GERMAIN 4 X 0 INTER MIAMI

OITAVAS DE FINAL - MUNDIAL DE CLUBES

🗓️ Data e horário: domingo, 29/6/2025 - 13h

📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

🥅 Gols: João Neves, aos 5’ e 38’, Aviles (contra) aos 43’ e Hakimi aos 45’ do 1º T (PSG)

🟨 Cartões amarelos: Weingandt, Aviles e Suárez (INT)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (BRA) e Bruno Pires (BRA)

🏁VAR: Nicolas Gallo (COL)

⚽ ESCALAÇÕES

PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Luis Enrique)

Donnarumma; Hakimi (Lee Kangin), Marquinhos (Beraldo), Pacho e Nuno Mendes (Lucas Hernández); João Neves (Dembelé), Vitinha e Fabián Ruiz (Warren Zaïre-Emery); Doué, Kvaratskhelia e Barcola.

INTER MIAMI (Técnico: Javier Mascherano)

Oscar Ustari; Marcelo Weigandt, Falcon, Noah Allen (Aviles) e Jordi Alba; Allende, Redondo, Busquets e Segovia (Cremaschi); Messi e Suárez