A janela de transferências especial para o Mundial de Clubes da Fifa está fechada. Flamengo , Fluminense e Botafogo aproveitaram o período e anunciaram novos jogadores para a disputa da competição. O Palmeiras foi o único brasileiro presente na Copa do Mundo de Clubes que não contratou nenhum reforço na janela.

Botafogo

Após a saída dos principais jogadores do tempo mágico da temporada passada, a torcida alvinegra aguardava reforços de peso para 2025. Como acontece em todos os anos desde a chegada de John Textor, o Botafogo aproveitou bastante a janela e foi o clube brasileiro que mais contratou para o Mundial de Clubes. No geral, foram cinco novos atletas anunciados já para a disputa da competição. As duas principais contratações foram Arthur Cabral, que chega ao lugar de Igor Jesus, e Joaquín Correa, meia que esteve no Inter de Milão.

Anuncio de Arthur Cabral (Foto: Divulgação/Botafogo)

Contratações do Botafogo para o Mundial:

Jogador Posição Ex-clube Arthur Cabral Atacante Benfica Álvaro Montoro Meia Vélez Sarsfield Christian Loor Goleiro Indpendiente del Valle Joaquín Correa Atacante Inter de Milão Kaio Pantaleão Zagueiro Krasnodar

Flamengo

O Rubro-negro fez apenas uma contratação para a disputa do Mundial de Clubes, que foi o volante Jorginho. Contudo, a ideia da diretoria é de contratar mais na próxima janela de transferências. A informação é que o clube busca um lateral direito para repor uma possível saída de Wesley, um zagueiro, um camisa 10 para revezar com Arrascaeta, um ponta e um centroavante.

(Foto: Divulgação/Flamengo)

Contratações do Flamengo para o Mundial:

Jogador Posição Ex-clube Jorginho Volante Arsenal

Fluminense

A exemplo do rival, o Tricolor anunciou apenas uma contratação para a disputa do Mundial de Clubes. Trata-se de Soteldo, jogador venezuelano que estava no Santos. A informação é que o Fluminense pagou 30 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador.

Yeferson Soteldo é o novo reforço do Fluminense (Foto: Divulgação/Fluminense)

Contratações do Fluminense no Mundial:

Jogador Posição Ex-clube Soteldo Atacante/meia Santos

Palmeiras

O Alviverde foi o único clube brasileiro no Mundial que não anunciou nenhuma contratação para a competição. O clube fez investimentos pesados na janela do início do ano e acredita ter elenco suficiente para fazer um bom papel na Copa do Mundo de Clubes.