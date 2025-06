Fluminense anuncia a contratação de Soteldo, ex-Santos

O Fluminense anunciou, na tarde desta terça-feira (10), a contratação do meia-atacante venezuelano Soteldo, que deixou o Santos. O jogador já teve o nome publicado pelo Tricolor no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está regularizado para atuar. Ele chega como reforço para o Mundial de Clubes.

Para defender o Flu na competição, ele precisar ser inscreito ainda nesta terça, data limite do registro junto à Fifa. Soteldo está à disposição da seleção de seu país e se juntará ao elenco nos Estados Unidos.

Soteldo é o novo reforço do Fluminense (Foto: Reprodução/CBF)

O Santos vai vender 50% dos direitos econômicos para o Fluminense por R$ 30 milhões. O Tigres, do México, e o Peixe vão dividir igualmente os outros 50% em caso de revenda.

Caso o jogador permaneça no Tricolor das Laranjeiras, o clube terá de pagar mais R$ 11 milhões aos dois times. Ou seja, o Santos ficaria com mais R$ 5,5 milhões. O pedido de saída veio por parte do jogador, que era considerado titular na equipe santista. Ele chega ao Rio de Janeiro com confiança do técnico Renato Gaúcho.

Conforme apurou o Lance!, o Santos ainda teria exigido que empresário e atleta assinassem um termo de quitação de uma dívida de gestões antigas, no valor de 500 mil dólares (cerca de R$ 2,8 milhões), que será paga pelo Fluminense.

Em 162 jogos acumulados em duas passagens pelo Alvinegro Praiano, o atacante tem 21 gols. No ano passado, ele foi emprestado ao Grêmio para aliviar a folha salarial do Peixe durante a disputa da Série B. No período, agradou o então técnico Renato Gaúcho, que atualmente está no Flu. Foram 41 jogos disputados, sendo 32 como titular, e sete gols marcados.