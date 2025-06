Botafogo anuncia a contratação do atacante Arthur Cabral

O Botafogo anunciou sua terceira contratação para a Copa do Mundo de Clubes. Trata-se do atacante Arthur Cabral, que estava no Benfica, da Portugal, e chega após o Alvinegro acordar uma transferência de 15 milhões de euros com os portugueses (cerca de R$ 95 milhões, na cotação atual).

O centroavante de 27 anos assinou com o Glorioso um contrato válido por três anos, indo até o fim de 2028. Além disso, ele vai assumir a camisa 98 durante a disputa do Mundial de Clubes nos Estados Unidos.

Arthur chega ao Alvinegro para suprir a saída de Igor Jesus, que acertou sua ida ao Nottingham Forest, da Premier League. O centroavante vai se apresentar ao novo clube nos EUA.

Carreira antes de chegar ao Botafogo

Revelado pelo Ceará e com passagem pelo Palmeiras, Arthur chegou ao futebol europeu para defender o Basel, da Suíça, e se destacou marcando 65 gols em 106 jogos. Após isso, transferiu-se para a Fiorentina, onde continuou tendo destaque e marcou 19 gols em 64 partidas.

Isso o levou para o Benfica, onde não teve muito destaque e foi reserva. Na última temporada, o atacante disputou 34 partidas pelos encarnados em todas as competições, marcando sete gols e dando duas assistências neste período.

Arthur Cabral em ação pelo Benfica durante a última temporada (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

Confira a agenda do Botafogo na Copa do Mundo de Clubes

O Glorioso estreia pela Copa do Mundo de Clubes no próximo domingo (15), às 23h, contra o time da casa, Seattle Sounders. Além da equipe norte-americana, os gigantes europeus, PSG e Atlético de Madrid fecham o grupo B.

Botafogo x Seattle Sounders - domingo, 15/06, às 23h00. Estádio Lumen Field.

PSG x Botafogo - quinta-feira, 19/06, às 22h. Estádio Rose Bowl.



Atlético de Madrid x Botafogo - segunda-feira, 23/06, às 16h. Estádio Rose Bowl.