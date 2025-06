O Chelsea, que está no grupo do Flamengo no Mundial de Clubes, divulgou nesta terça-feira a lista de atletas inscritos para o torneio que será disputado nos Estados Unidos. Entre as ausências, João Félix e Sterling são os nomes que mais chamam atenção por estarem de fora do grupo que ficará à disposição de Enzo Maresca no Mundial.

continua após a publicidade

Veja lista completa dos atletas do Chelsea inscritos para o Mundial

Lista de inscritos do Chelsea para o Mundial de Clubes (Foto: Reprodução / X)

Goleiros: Robert Sánchez, Filip Jorgensen, Mike Penders e Gaga Slonina

Defensores: Marc Cucurella, Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Levi Colwill, Mamadou Sarr, Trevoh Chalobah, Reece James, Malo Gusto Aaron Anselmino e Josh Acheampong

Meias: Enzo Fernández, Dario Essugo, Andrey Santos, Kiernan Dewsbury-Hall, Moises Caicedo e Romeo Lavia

Atacantes: Pedro Neto, Liam Delap, Cole Palmer, Noni Madueke, Nicolas Jackson, Christopher Nkunku, Tyrique George e Marc Guiu

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Além de divulgar a lista dos atletas inscritos no Mundial, o Chelsea também informou a numeração oficial do grupo no torneio. Na publicação em seu site, o clube inglês confirmou que Liam Delap será o camisa 9 e que Cole Palmer será o camisa 10. Além disso, a nova numeração de Andrey Santos também foi informada e o brasileiro vestirá a camisa 17 do time londrino.

continua após a publicidade

João Félix não vai disputar o Mundial de Clubes pelo Chelsea (Foto: Reprodução)

João Félix, Djordje Petrovic, Raheem Sterling, Axel Disasi, Ben Chilwell, Kendry Páez e Renato Veiga são alguns dos atletas do time profissional que não disputarão o Mundial de Clubes pelo Chelsea. O português João Félix atuou no Milan por empréstimo durante metade da temporada 2024-25 e voltou a ser jogador do clube inglês depois do período, que se encerrou no fim de maio.

➡️ Tudo o que você precisa saber sobre o Chelsea no Mundial de Clubes

➡️ Rival do Flamengo, Chelsea fracassa na janela do Mundial e perde dois alvos

continua após a publicidade

O jovem atacante de 25 anos chegou a entrar no radar do Flamengo justamente para a disputa do Mundial de Clubes, mas o negócio não avançou. Enzo Maresca também decidiu não utilizar o atleta, que vai ficar de fora da competição. Seu futuro no Chelsea segue indefinido pelo menos até a próxima janela de transferências europeia.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Partidas do Chelsea na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da Fifa

🌏 Chelsea x Los Angeles FC

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo D)

📅 16 de junho, segunda, às 16h (de Brasília)

🏟️ Mercedes-Benz Stadium

🌏 Flamengo x Chelsea

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo D)

📅 20 de junho, sexta, às 15h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field

🌏 Espérance x Chelsea

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 24 de junho, terça, às 22h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field