Público de Flamengo x Espérance evidencia baixa adesão norte-americana ao Mundial

ATLANTIC CITY (EUA) — O Flamengo venceu o Espérance, da Tunísia, por 2 a 0 na segunda-feira (16) em sua estreia no Mundial de Clubes. A partida no Lincoln Financial Field contou com público presente de 25.797 torcedores. O número evidência a baixa adesão dos norte-americanos ao Mundial de Clubes. Esse, aliás, é um retrato da competição no país.

O Lincoln Financial Field, a casa do Philadelphia Eagles, tem capacidade para receber cerca de 68 mil pessoas. Ou seja, o público da estreia do Rubro-Negro foi abaixo do esperado. As partes superiores do estádio ficaram vazias.

Flamengo estreia com vitória no Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Na véspera da partida, a cidade da Filadélfia não contava com indícios de que sediaria o Mundial de Clubes. O Lance! conversou com alguns moradores locais que, em sua grande parte, disseram que não conhecia o torneio.

O cenário, no entanto, melhorou no dia da partida por conta dos brasileiros que moram nos Estados Unidos. Os flamenguistas aproveitaram para se reunir na escadaria do Rocky e fazer uma grande festa antes da partida.

Outros jogos de times brasileiros tiveram o mesmo contexto

Assim como Flamengo x Espérance, Palmeiras x Porto e Botafogo x Seattle Sounders também registraram público abaixo do esperado.

Palmeiras x Porto - 46.275 presentes (capacidade de 82.500)

Botafogo x Seattle Sounders - 30.151 presentes (capacidade de 65 mil pessoas)

Cidade-base do Flamengo também tem Mundial despercebido

Ao andar pelas ruas de Atlantic City (36 mil habitantes), cidade-base do Flamengo no Mundial de Clubes, também não há registros da competição. Em frente ao hotel em que a delegação brasileira está hospedada, moradores questionaram a reportagem do Lance! o que era a movimentação no edifício. Ao receberem a informação que se tratava de uma equipe que disputaria o Mundial, as respostas foram parecidas: "não conheço esse torneio".

Confira os próximos jogos do Flamengo no Mundial de Clubes

📅 Sexta-feira, 20 de junho

🌍 Flamengo x Chelsea (Inglaterra)

⚽ Grupo D

🕐 15h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Flamengo x Los Angeles FC (EUA)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando

