Pelo terceiro capítulo do novo formato, a segunda-feira (17) Mundial de Clubes foi um dia útil diferenciado para os fãs de futebol. Favoritos do grupo D, Flamengo e Chelsea foram agraciados pelos primeiros três pontos da competição, enquanto Boca Juniors e Benfica permaneceram igualados pelo grupo C. A seguir, o Lance! mostra os melhores momentos dos jogos de cada história em campo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Flamengo 2x0 Espérance

O Flamengo estreou com pé direito no Mundial. A equipe de Filipe Luís enfrentou o Espérance, um dos grandes times do continente africano, foi superior e venceu por 2 a 0 no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo. De quebra, o Rubro-Negro ultrapassou o Chelsea e assumiu a liderança do grupo D da competição.

continua após a publicidade

A equipe carioca ficou com a primeira colocação pelo critério de cartões amarelos. Os Blues foram advertidos com três cartões, enquanto o time carioca levou apenas um.

Boca Juniors x Benfica

Benfica e Boca Juniors empataram por 2 a 2 em partida válida pela primeira rodada do Grupo C. No Hard Rock Stadium, os gols foram marcados por Merentiel e Battaglia para a equipe argentina, e por Di María e Otamendi para o time português.

continua após a publicidade

No primeiro jogo entre uma equipe argentina e portuguesa na história, os times somaram um ponto cada. Deste modo, o Bayern de Munique permanece na liderança do Grupo C, com três.

Chelsea 2x0 Los Angeles FC

Sem brilho, o Chelsea venceu o Los Angeles FC por 2 a 0, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Pedro Neto e Enzo Fernández, um em cada tempo, fizeram os gols do jogo.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

➡️ Vitória do Botafogo, goleada do Bayern e mais: veja os melhores momentos do Mundial de Clubes