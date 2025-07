PSG x Real Madrid: relembre relação de Luis Enrique com Mbappé

A segunda semifinal do Mundial de Clubes coloca o PSG e o Real Madrid frente a frente em um duelo que irá além das quatro linhas do MetLife Stadium - será a primeiro enfrentamento do treinador Luis Enrique com Kylian Mbappé desde a saída do atacante do Paris.

Mbappé foi comandado por Luis Enrique no PSG na temporada 2023/24. Este período ficou marcado por um impasse entre jogador e treinador por conta de uma cobrança do espanhol com o francês por mais "dedicação defensiva".

Luis Enrique estava certo sobre Mbappé? Entenda

Durante anos, o PSG estruturou seu projeto esportivo em torno de Kylian Mbappé, tratando o craque francês como peça central da equipe. No entanto, a chegada de Luis Enrique na temporada 2023–24 marcou uma mudança de rumo. A visão do treinador espanhol entrou em choque com a estratégia de gestão centrada em Mbappé. Quando a saída do então camisa 7 para o Real Madrid foi finalmente confirmada, Luis Enrique fez uma declaração ousada - algo que, na época, poucos levaram a sério.

- Estou convencido de que na próxima temporada seremos melhores - disse o treinador do PSG coletiva na cidade esportiva do PSG, em Poissy.

A declaração surpreendeu a imprensa francesa na época, e agora, cerca de quase um ano depois, virou realidade. Sob o comando do técnico espanhol, o PSG conquistou a tríplice coroa inédita na história do futebol francês com Champions League, Ligue 1 e Copa da França, e está a uma vitória de disputar a final do Mundial de Clubes.

Luis Enrique enfrentará Kylian Mbappé pela primeira vez após a saída do atacante do PSG (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Recado para Mbappé após a conquista da Champions

Luis Enrique mandou um recado para Kylian Mbappé após a conquista inédita do título da Champions League em cima da Inter de Milão. Em coletiva, o comandante lamentou a saída do jogador para o Real Madrid, mas elogiou o atual elenco e não perdeu a oportunidade de alfinetar o francês.

- Estaríamos encantados em ter Mbappé, é uma maravilha como jogador e como pessoa, mas decidiu por outra coisa e nós aceitamos. Acredito que demonstramos que temos estrelas, mas que estão em função da equipe. E isso não é fácil.

Em um tom diferente da coletiva pós título da Champions, na última terça-feira (8), o treinador, quando perguntado sobre o confronto com Mbappé na semifinal do Mundial, preferiu desconversar e dar uma resposta enigmática.

- Pertence ao passado e não falo nada sobre ele. Não muda muita coisa. Estou focado no presente.

