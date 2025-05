‘Melhores sem ele’: relembre fala de Luis Enrique sobre Mbappé no PSG

Durante anos, o PSG estruturou seu projeto esportivo em torno de Kylian Mbappé, tratando o craque francês como peça central da equipe. No entanto, a chegada de Luis Enrique na temporada 2023–24 marcou uma mudança de rumo. A visão do treinador espanhol entrou em choque com a estratégia de gestão centrada em Mbappé. Quando a saída do então camisa 7 para o Real Madrid foi finalmente confirmada, Luis Enrique fez uma declaração ousada - algo que, na época, poucos levaram a sério.

- Estou convencido de que na próxima temporada seremos melhores - disse o treinador do PSG coletiva na cidade esportiva do PSG, em Poissy.

A declaração surpreendeu a imprensa francesa na época, e agora, menos de um ano depois, virou realidade. Sob o comando do técnico espanhol, o PSG está a duas vitórias de conquistar uma tríplice coroa inédita na história do futebol francês com Champions League, Ligue 1 e Copa da França.

Luis Enrique mudou a cara do PSG e os números confirmam. Campeão francês com folga, o clube quebrou o recorde de invencibilidade como visitante (39 jogos) e eliminou três clubes ingleses na Champions: Liverpool (oitavas), Aston Villa (quartas) e Arsenal (semi).

Se conquistar a tríplice coroa, Luis Enrique igualará Pep Guardiola como o único técnico da história a conseguir esse feito duas vezes. Ambos conquistaram uma pelo Barcelona, com Pep sendo vencedor em 2008-9 e Luis Enrique em 2014-15, enquanto Guardiola conquistou a sua segunda pelo Manchester City em 2022-23.

Luis Enrique assumiu o PSG na temporada 2023-24 e leva o PSG para a segunda final de Champions League da sua história (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

Donnarumma mandou recado para Mbappé

Destaque da classificação para a grande final, o goleiro revelou que teve uma mudança de mentalidade a partir do início da nova fase do PSG, devido à mudança de perfil do elenco. Para o italiano, a união do grupo foi o ponto mais importante da virada de chave.

- A nossa mentalidade mudou, agora somos uma equipe melhor. Sentimos a falta do Kylian Mbappé, ele é um dos melhores jogadores do mundo e um grande amigo, mas o grupo no PSG ficou muito unido. Nos sentimos muito bem juntos. Vencemos a Eurocopa com a Itália desta forma, e isso é importante para todas as equipes - disse o goleiro do PSG.