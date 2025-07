A trajetória de Kylian Mbappé pelo Real Madrid no Mundial de Clubes não foi a melhor possível até aqui. O atacante ficou fora das três partidas da fase de grupos devido a uma intoxicação alimentar causada por uma bactéria presente em frango, informou o jornal francês "L'Équipe", na manhã desta quarta-feira (9). O problema gastrointestinal levou o jogador à internação na noite de 18 de junho, em Miami (EUA), onde o time espanhol realizava a preparação para o torneio.

Mbappé apresentou sintomas antes de embarcar para os Estados Unidos. Inicialmente, suspeitou-se de exaustão pelo calor, mas o quadro piorou, o que levantou a possibilidade de ser apendicite. Após exames, a intoxicação foi confirmada, provavelmente relacionada a uma bactéria presente em aves — com alta recebida na noite de 19 de junho.

Recuperado, o camisa 9 retorna ao time em partida especial. Depois de sete anos na capital francesa, o camisa 7 escolheu deixar o clube de graça para se juntar ao Real Madrid, e reencontra o PSG pela primeira vez desde sua saída.

Entretanto, pelo problema de saúde, poucos minutos foram concedidos ao craque até aqui, o que torna menos provável sua titularidade no duelo. O substituto, Gonzalo García, é um dos artilheiros do torneio, com quatro gols em cinco jogos. Porém, a estrela anotou um lindo gol de voleio no triunfo por 3 a 2 contra o Borussia Dortmund, nas quartas de final em sua única oportunidade nos gramados norte-americanos.

O adversário do Chelsea na decisão intercontinental será definido nesta quarta-feira (9). PSG e Real Madrid fazem aguardado duelo às 16h (de Brasília) no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA). A decisão acontecerá no mesmo palco e horário, mas no domingo (13).

