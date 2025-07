Fundamental na vitória por 2 a 0 em cima do Fluminense, o zagueiro Trevoh Chalobah analisou os duelos do Chelsea contra as equipes brasileiras no Mundial de Clubes. Na campanha do finalista, três clubes sul-americanos atravessaram o caminho inglês: Flamengo e Palmeiras, além do próprio Tricolor.

O camisa 23, que esteve em campo durante todos os minutos desses encontros, trocou de camisa com Thiago Silva após o confronto. Além disso, ele apontou a intensidade física como o maior desafio contra os brasileiros.

— Foi um jogo difícil (contra o Fluminense). Eles tiveram muita disciplina, são um time experiente. Tivemos que equiparar isso. Todos os times brasileiros que enfrentamos trouxeram esse lado físico para o jogo. Nos causaram alguns problemas, mas foi bom. Feliz por terminar o jogo sem sofrer gols e uma vitória — avaliou o defensor.

Como foi Fluminense x Chelsea? ⚔️

A partida começou com o freio de mão puxado, e a pressão só partiu aos 8,' quando o Chelsea conseguiu três jogadas em sequência. A bola seguiu com os Blues, até que Pedro Neto subiu pela esquerda e cruzou. Thiago Silva tirou parcialmente, e a bola caiu nos pés de João Pedro aos 18'. O moleque de Xerém chutou à meia altura para abrir o placar: 0 a 1.

Na sequência, Cole Palmer ganhou dividida e tocou para Enzo Fernández. O argentino lançou João Pedro, que arrancou, entrou na área, driblou Ignácio e chutou para ampliar o placar: 0 a 2. Aos 53', François Letexier decretou o fim de jogo.

❌ Derrota na fase de grupos e vitória nas quartas ✅

Na fase de grupos, o Chelsea perdeu por 3 a 1 para o Flamengo, em um jogo marcado por uma reviravolta no segundo tempo. Apesar de sair na frente com um gol de Pedro Neto, o time de Enzo Maresca viu o Rubro-Negro virar com gols de Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan.

Já nas quartas de final, o time inglês se recuperou ao vencer o Palmeiras por 2 a 1. Cole Palmer abriu o placar, mas Estêvão, futuro jogador do Chelsea, empatou para o Verdão. A vitória veio com um gol contra de Agustín Giay, a sete minutos do fim, garantindo a classificação dos Blues para as semifinais.