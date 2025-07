Técnico do PSG, Luis Enrique dá resposta enigmática sobre Mbappé

Técnico do PSG, Luis Enrique deu respostas enigmáticas quando questionado sobre a presença de Mbappé no Real Madrid. Nesta quarta-feira (9), o atacante reencontra o PSG na semifinal do Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Pertence ao passado e não falo nada sobre ele. Não muda muita coisa. Estou focado no presente.

Em sua primeira temporada no PSG, Luis Enrique conviveu com Mbappé e a dupla conquistou três títulos junta. No entanto, o comandante espanhol conseguiu levar o clube francês ao título da Champions League após a saída do atacante para o Real Madrid.

continua após a publicidade

Revelado no Mônaco, Mbappé foi contratado pelo PSG em 2017 e permaneceu no clube francês até 2024. O duelo na semifinal do Mundial de Clubes marca o reencontro entre o jogador e seu ex-clube, uma vez que ambos não se enfrentaram na temporada passada.

Mbappé é alvo de comentários de jogadores do PSG

Um dos jovens do elenco PSG, Zaire-Emery afirmou ser um grande amigo de Mbappé, mas prometeu que essa amizade ficará do lado de fora do campo. O volante afirmou que seus companheiros irão competir e lutar pela vaga na final.

continua após a publicidade

- Ele é um grande amigo. Tínhamos conversado sobre isso na seleção francesa. Ele tem grandes amigos no elenco, mas não vão lhe dar presentes e todos vão defender suas cores.

Na mesma linha, Fabian Ruiz elogiou Mbappé, mas reafirmou que a grande motivação do PSG é buscar o inédito título do Mundial de Clubes. O meia espanhol também elogiou o Real Madrid como um conjunto, uma vez que possui companheiros de seleção na equipe.

- Sabemos da grande qualidade do Mbappé, da importância que ele tem para o Real Madrid. le fez muito por nós, foi um prazer poder jogar com ele. Sempre lhe desejarei o melhor, exceto amanhã (quarta-feira), se jogarmos contra ele. Não sabemos quem jogará, mas sabemos que, seja quem for, é um grande time com jogadores de qualidade.

O vencedor entre PSG e Real Madrid encara o Chelsea na decisão do Mundial de Clubes, no domingo (13), às 16h (de Brasília).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.