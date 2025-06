Diante do sucesso do Mundial de Clubes de 2025, competição que estreou neste ano com um formato inédito, o Brasil demonstrou interesse em sediar a próxima edição do torneio, que vai acontecer em 2029. Na tarde deste sábado (28), Gianni Infantino, presidente da Fifa, confirmou que o país está na briga para ser a sede da próxima edição do torneio.

Samir Xaud, presidente da CBF e Gianni Infantino (Foto: Divulgação/Fifa)

— Falamos com o novo presidente da CBF dessa possibilidade, ainda não decidimos o que vamos fazer. Sabemos também que o Brasil será um país que vai sediar a Copa do Mundo Feminina, também em 2027. Então, o futebol mundial vai voltar ao Brasil e isso é fantástico. Pelo Mundial de Clubes, vamos ver. Vamos ver também como jogam os times do Brasil, que estão jogando muito bem. Hoje aqui os companheiros do Botafogo, e do Flamengo e o Fluminense nos próximos dias — disse à TV Globo.

O presidente também foi perguntado por André Rizek sobre a possibilidade de um intervalo menor entre as edições da competição, que atualmente ocorrem a cada quatro anos. Infantino respondeu que mudanças poderão ser estudadas junto às confederações, clubes e atletas. O principal ponto ressaltado por Gianni Infantino foi o sucesso que a Copa do Mundo de Clubes alcançou rapidamente.

— O que já sabemos é que é um sucesso enorme, que coloca os clubes do mundo inteiro no mapa do futebol mundial. Isso é fundamental para a FIFA: dar oportunidades para os clubes de todo o mundo estarem presentes e visíveis no mundo inteiro. Por isso, creio que temos que pensar como este Mundial de Clubes, que já é extraordinário, pode ser algo ainda maior — concluiu.

Sucesso do Mundial de Clubes

Reunindo 32 clubes de todos os continentes pela primeira vez, a Copa do Mundo de Clubes é um sucesso. O torneio caiu nas graças das torcidas e tem uma audiência grande no Brasil, rendendo recordes às detentoras dos direitos de transmissão do torneio.

Torcida do Flamengo bateu recorde de público entre os times brasileiros no Mundial. (Foto: Charly Triballeau / AFP)

Em termos de público, os números têm superado as expectativas que antecediam o início do campeonato. A Fifa divulgou um balanço e informou que 1,6 milhão de torcedores foram aos jogos da fase de grupos do Mundial.