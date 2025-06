Chaveamento do Mundial de Clubes: qual lado é mais forte? Veja valores Oitavas de final do torneio começam neste sábado com dois confrontos do lado esquerdo

Mata-mata do Mundial de Clubes começa neste sábado (Foto: Divulgação) Mata-mata do Mundial de Clubes começa neste sábado (Foto: Divulgação)