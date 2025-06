O supercomputador da Opta divulgou as projeções atualizadas para o Mundial de Clubes, e os números confirmam o domínio europeu na disputa pelo título. Segundo as simulações, PSG e Manchester City aparecem como os grandes favoritos, com 20,6% e 20,4% de chances de conquistar a taça, respectivamente. A surpresa fica por conta do Real Madrid, que mesmo após vencer o Salzburg por 3 a 0, não aparece nem entre os cinco primeiros colocados nas estatísticas.

Apesar da derrota para o Botafogo, a equipe parisiense mantém a condição de favorita desde o início do torneio e sustenta o topo com atuações consistentes. Já o Manchester City subiu nas projeções após a goleada sobre a Juventus por 5 a 2, em uma das melhores exibições da competição até agora. O técnico Pep Guardiola voltou a ser destaque, com elogios até do comandante rival, Igor Tudor, da Juve.

O top 5 de favoritos é completado por Inter de Milão (12,4%), Bayern de Munique (11,3%) e Chelsea (10,6%). O Real Madrid, com apenas 9,7%, é o sexto colocado nas projeções e ainda precisa passar pela Juventus nas oitavas de final — confronto no qual tem 62,7% de chances de avançar.

Valverde lamenta pênalti desperdiçado em Real Madrid x Al-Hilal, pelo Mundial (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Entre os clubes fora da Europa, o melhor colocado é o Palmeiras, com 0,9% de probabilidade de título. Na sequência aparecem o Flamengo (0,5%), Botafogo (0,4%) e o Fluminense, com apenas 0,1% — sendo este o time com menor chance de conquista em toda a competição, segundo a Opta. Já o Inter Miami, mesmo com Messi, Suárez, Jordi Alba e companhia, soma 0,3%. O Mundial, mais do que nunca, mostra-se um terreno amplamente dominado pelos gigantes europeus — ao menos nas estatísticas.

Probabilidades de título segundo supercomputador do Opta

<em>Segundo supercomputador do Opta</em> PSG 20,6% Manchester City 20,4% Inter de Milão 12,4% Bayern de Munique 11,3% Chelsea 10,4% Real Madrid 9,7% Borussia Dortmund 5,6% Benfica 4,2% Juventus 2,5% Palmeiras 0,9% Flamengo 0,5% Al-Hilal 0,4% Botafogo 0,4% Inter Miami 0,3% Monterrey 0,2% Fluminense 0,1%

Agenda das oitavas de final do Mundial de Clubes

Sábado - 28/06

13h - Palmeiras x Botafogo

17h - Benfica x Chelsea

Domingo - 29/06

13h - PSG x Inter Miami

17h - Flamengo x Bayern de Munique

Segunda-feira - 30/06

16h - Inter de Milão x Fluminense

22h - Manchester City x Al-Hilal

Terça-feira - 01/07