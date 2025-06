Audiência do Mundial na Globo supera 100 milhões; saiba os jogos mais vistos

Mais de 104 milhões de brasileiros acompanharam as transmissões do Mundial de Clubes da FIFA pela Globo (TV Globo + sportv) até o fechamento das duas primeiras rodadas. É um número 5x maior que o streaming concorrente, com destaque entre as mulheres (7x) e jovens (3x) de 18 a 34 anos. 25 das 30 maiores audiências são da Globo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Mesmo com oferta paga, o sportv, sozinho, teve média 34% acima do streaming concorrente gratuito com a exibição das mesmas partidas. O canal foi líder isolado da PayTV todos os dias do evento, com 5x mais audiência do que o segundo colocado e com um aumento de 6% no número de jovens entre 4 e 24 anos na comparação com o período antes do Mundial.

➡️Ex-Seleção Brasileira manda recado para Messi: ‘Tem muito a aprender’

Já a TV Globo registrou sua melhor média semanal nacional (14 pontos) desde os Jogos de Paris na faixa do dia (7h às 24h). Os jogos com maiores audiências até agora foram: Fluminense x Ulsan (20 pontos) foi a maior média nacional; Flamengo x Chelsea (32 pontos) foi o recorde do horário no Rio de Janeiro; e Palmeiras x Porto (21 pontos) foi a maior audiência aos domingos em São Paulo. (Esses dados não incluem a partida entre Palmeiras e Inter Miami, na segunda-feira [23]).

continua após a publicidade

Arias abriu o placar para o Fluminense contra o Ulsan no Mundial de Clubes (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

No Globoplay foi a melhor semana histórica (15 a 21 de junho) da TV Globo na transmissão ao vivo. O consumo do sportv ao vivo no Globoplay (14 a 22 julho) cresceu +150%, com um alcance +66% superior à média. Já o ge.globo registrou +216 milhões de views, ficando 15% acima da média diária em 2025.