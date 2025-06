A disputa do Mundial de Clubes, organizado pela Fifa, segue gerando repercussões negativas na Europa. O começo do torneio se deu semanas após o fim do calendário do alto escalão europeu, obrigando os gigantes do continente a emendar disputas em sequência.

Desta vez, as críticas à entidade máxima tiveram como emissor um órgão francês. A União Francesa de Jogadores Profissionais (UNFP) publicou um comunicado, no domingo (29), apontando falta de responsabilidade ao órgão e ao presidente Gianni Infantino.

- A incongruência da situação não passa despercebida a ninguém, exceto Infantino e seus cortesãos. [...] Seu Mundial de Clubes demonstra que é urgente pôr fim a esse massacre. Ele zomba da saúde física e mental dos jogadores por mais alguns dólares e dos acordos que, em quase todos os lugares, preveem um incompreensível período de descanso de três semanas para os jogadores de futebol entre duas temporadas esportivas. Então, por que alguém iria querer que o chefe do futebol mundial se preocupasse com o caos que sua nova loucura está causando a nível nacional? Ele não se importa que o Paris Saint-Germain jogue sua 62ª partida da temporada neste domingo, enquanto quatro clubes da Ligue 1 já retomaram os treinos para se preparar para a temporada 2025/26 e outros três seguirão o exemplo nesta segunda-feira - disparou a UNFP.

✅ PSG segue em boa fase no Mundial de Clubes

Citado no comunicado, o PSG, campeão europeu e nacional, segue em boa fase. O time avançou em primeiro no grupo da morte, que contava com Botafogo, Atlético de Madrid e Seattle Sounders; e nas oitavas, despachou o Inter Miami de Lionel Messi em goleada por 4 a 0, construída ainda na primeira etapa do confronto. O clube da capital foi o único representante do país a se qualificar para a disputa nos Estados Unidos, através de posição alta no ranking da Uefa entre 2021 e 2024.

Jogadores do PSG celebram gol no Mundial de Clubes (Foto: Charly Triballeau/AFP)

- Imaginemos, com esta temporada interminável sorrindo para ele, que o PSG jogue sua 65ª partida em 13 de julho em Nova York, onde será disputada a final deste Mundial de Clubes, e Luis Enrique terá então apenas duas semanas para preparar sua equipe antes do início do campeonato... Porque não vemos como ou por que os parisienses não deveriam se beneficiar das três semanas de descanso completo a que têm direito e das quais, este ano, mais do que em qualquer outro, precisam mais. Isso também deveria preocupar Didier Deschamps. O que o senhor diz, Sr. Infantino? - completou a entidade francesa.

