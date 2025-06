A três dias da estreia no Mundial de Clubes, o Flamengo promoveu uma ação na Times Square, um dos locais mais famosos de Nova York. O local, conhecido pela abundância de telões em prédios, foi o palco para uma pequena apresentação sobre o Rubro-Negro.

O Flamengo exibiu um pequeno vídeo com imagens de trechos de jogos e da torcida do clube no Maracanã. Além disso, o material exibiu algumas mensagens em texto e atraiu a atenção de pessoas que passavam pelo local.

"Qual clube de futebol tem a maior torcida do mundo?", perguntava parte do trecho exibido. A resposta aparecia com o escudo do Flamengo seguida pela frase "45 milhões de corações".

Flamengo exibe escudo do clube na Times Square (Foto: Reprodução)

— A presença na Times Square simboliza mais um passo na consolidação do Flamengo como potência esportiva e cultural além das fronteiras do Brasil, levando sua história, paixão e valores para o mundo — diz parte do comunicado do clube sobre a ação à imprensa.

O Flamengo estreia no Mundial de Clubes na próxima segunda-feira (16). O Rubro-Negro enfrenta o Espérance, da Tunísia, na primeira partida do Grupo D na competição e faz sua preparação na Univesidade de Stockton, localizada na Califórnia.

Confira os jogos do Flamengo no Mundial de Clubes

📅 Segunda-feira, 16 de junho

🌍 Flamengo x Espérance (Tunísia)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Sexta-feira, 20 de junho

🌍 Flamengo x Chelsea (Inglaterra)

⚽ Grupo D

🕐 15h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Flamengo x Los Angeles FC (EUA)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando

