O Mundial de Clubes da Fifa começa no próximo sábado (14). O Lance! preparou um levantamento com as defesas dos times que estarão presentes na competição. Dividido em duas partes, o ranking mostra que o Flamengo supera os outros 31 times do Mundial e tem a melhor defesa em relação às médias de gols sofridos em 2025.

Com 35 jogos disputados em 2025, o Rubro-Negro sofreu apenas 17 gols, o que representa uma média de 0,49 gol sofrido por jogo. O Flamengo precisou disputar dois jogos completos e iniciar um terceiro para ser vazado pelos ataques adversários na temporada.

Outro time brasileiro que se destaca no quesito é o Palmeiras, que aparece com a quinta melhor defesa em média de gols sofridos no ano de 2025. O Verdão disputou os mesmos 35 jogos do Rubro-Negro, mas sofreu 23 gols contra seus oponentes, registrando uma média de 0,66 gol sofrido por jogo.

Média de gols sofridos por jogo entre os participantes do Mundial de Clubes no ano de 2025 Posição Time Média de gols sofridos 1º Flamengo 0,49 2º Wydad Casa Blanca 0,63 3º Espérance 0,64 4º River Plate 0,65 5º Palmeiras 0,66 6º Mamelodi Sundowns 0,68 7º Fluminense 0,75 8º Auckland City 0,79 9º Chelsea 0,82 10º Atlético de Madrid 0,86 11º Al-Ahly 0,90 12º Botafogo 0,94 13º Boca Juniors 0,95 14º Urawa Reds 1,00 14º PSG 1,00 14º Bayern de Munique 1,00 17º Ulsan 1,05 18º Al-Ain 1,10 19º Juventus 1,12 20º Manchester City 1,14 21º Porto 1,17 22º Benfica 1,19 23º Inter de Milão 1,20 24º Al-Hilal 1,21 25º Monterrey 1,28 26º Pachuca 1,30 27º Real Madrid 1,31 28º Los Angeles FC 1,35 29º Seattle Sounders 1,41 30º Borussia Dortmund 1,44 31° Inter Miami 1,46 32° RB Salzburg 1,47

Flamengo também aparace bem no ranking de menos gols sofridos entre times do Mundial

O Flamengo lidera o índice de clubes com menor média de gols sofridos por jogo em 2025 entre os participantes do Mundial e também aparece bem ranqueado na lista que leva em consideração apenas o número de vezes em que os times foram vazados no ano. O Rubro-Negro sofreu 17 gols em 2025 e é a quarta equipe que menos levou gols entre as 32 classificadas para o torneio.

À frente do Flamengo estão o Wydad Casablanca, de Marrocos, que sofreu 10 gols no ano; o River Plate, da Argentina, que levou 15 gols; e o Auckland City, da Nova Zelândia, que foi vazado 15 vezes em 2025. O Espérance, da Tunísia, fecha o top-5 dos times que menos sofreram gols entre os participantes do Mundial de Clubes, com 18 sofridos no ano. O clube tunisiano enfrenta o Flamengo na abertura do Mundial, na segunda-feira, dia 16 de junho.

Europeus do Mundial no Z4 de gols sofridos

Se o Flamengo aparece entre as quatro equipes que menos sofreram gols em 2025, a parte de baixo tabela está recheada de clubes da Europa. Real Madrid, Inter de Milão, Borussia Dortmund e Benfica são as equipes mais vazadas do ano entre os participantes do Mundial de Clubes.

Os Merengues levaram 47 gols em 2025, a Inter sofreu 42, o Borussia Dortmund, rival do Fluminense, sofreu 39, e o Benfica sofreu 37. Os quatro clubes têm média de mais de um gol sofrido por jogo no ano.