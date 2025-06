Mundial de Clubes: restaurante brasileiro na Filadélfia exibe imagem de Zico e camisa do Flamengo

FILADÉLFIA (EUA) — Os torcedores do Flamengo que viajarem para a Filadélfia para assistir aos jogos contra Espérance-TUN e Chelsea-ING pelo Mundial de Clubes, se sentirão em casa em um restaurante temático com a cultura brasileira. O The Taste Of Brazil, na Bustleton Ave, conta com imagem de Zico e uma camisa emoldurada do time rubro-negro. O estabelecimento, aliás, é administrado por um flamenguista, que está otimista pela primeira edição do torneio.

Weber Silva, que chegou ao país norte-americano há 21 anos, faz questão de receber os flamenguistas no seu restaurante. Ele explicou como surgiu a ideia de fundar o ambiente típico brasileiro, e detalhou a expectativa pelo desempenho do seu time do coração no Mundial de Clubes.

- A ideia de criar um restaurante brasileiro veio da vontade de manter viva a nossa cultura e oferecer um pedacinho do Brasil para a comunidade que vive aqui. Nosso espaço foi feito com muito carinho para que todos pudessem se sentir em casa e celebrar nossas raízes - iniciou Weber.

Dono do restaurante (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

- Como um flamenguista fanático, a expectativa para o Mundial de Clubes é enorme, ainda mais por ser a primeira vez que o Flamengo joga na Filadélfia - completou.

Além da imagem de Zico, uma fotografia de Pelé também está exposta. Mas não se trata apenas de enaltecer os esportes, representados, no local, também por Ayrton Senna, Anderson Silva e Guga Kuerten, mas sim toda a cultura brasileira. Por conta disso, há quadros de cantores como Tim Maia e Roberto Carlos.

Quadros de Tim Maia e Roberto Carlos (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Veja outras fotos do restaurante brasileiro na Filadélfia

Quadro com a camisa do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Mural no restaurante (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Bandeiras dos Estados Unidos e do Brasil (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Fachada do restaurante (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Confira os jogos do Flamengo no Mundial de Clubes

📅 Segunda-feira, 16 de junho

🌍 Flamengo x Espérance (Tunísia)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Sexta-feira, 20 de junho

🌍 Flamengo x Chelsea (Inglaterra)

⚽ Grupo D

🕐 15h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Flamengo x Los Angeles FC (EUA)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando

