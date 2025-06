Torcedores do Boca Juniors fizeram um "bandeiraço" em uma praia de Miami na manhã desta segunda-feira (16). Sabendo da movimentação, torcedores do River Plate exibiram uma faixa com uma mensagem relembrando a final da Libertadores de 2018, quando os Milionarios venceram o maior rival e faturaram o título.

A faixa com a frase "Morreram em Madrid 09/12/18" foi exibida por um avião que sobrevoava a praia onde a torcida do Boca Juniors estava reunida.

O confronto foi a única vez que os rivais decidiram a Libertadores e é tratado como o principal episódio da história do clássico. Vale lembrar que a decisão foi enviada para Madrid por conta de um ataque da torcida do River Plate ao ônibus do Boca Juniors no Monumental de Nuñes. As autoridades precisaram intervir e a partida não pôde ser realizada no estádio do River.

Foto: AFP

Boca Juniors e River Plate no Mundial de Clubes

O Boca Juniors está no grupo C, ao lado de Bayern de Munique, Benfica e Auckland City. A estreia da equipe acontece nesta segunda-feira (19), contra o Benfica, no Hard Rock Stadium, em Miami. Saiba onde assistir à partida.

Por outro lado, o River Plate está no grupo E, junto com Inter de Milão, Urawa Reds e Monterrey. O time entra em campo na terça-feira (16), no Seattle Field, para enfrentar o Urawa Reds.

