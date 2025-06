Com a estreia se aproximando, a provável escalação do River Plate no Mundial de Clubes começa a ser desenhada. Para o duelo contra o Urawa Red Diamonds, na próxima terça-feira (17), em Seattle, o técnico Marcelo Gallardo não deve apresentar grandes surpresas, mas convive com duas dúvidas no meio-campo para definir o time titular que vai a campo.

continua após a publicidade

Enquanto a equipe treina nos Estados Unidos, a torcida "Millonaria" começa a invadir a cidade de Seattle. A expectativa é que cerca de dez mil torcedores do River, vindos de diversas partes do mundo, estejam presentes para apoiar o time no Lumen Field.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Defesa com volta de campeão mundial

A principal novidade na equipe titular é o retorno do lateral-direito Gonzalo Montiel. Após superar uma lesão muscular, o campeão do mundo com a Argentina reassume sua posição. A zaga será formada pela dupla Lucas Martínez Quarta e o chileno Paulo Díaz, com o também campeão mundial Marcos Acuña na lateral-esquerda.

continua após a publicidade

Alberto PIZZOLI / AFP

As dúvidas de Gallardo no meio-campo

É no setor de criação que residem as maiores incógnitas, ainda que pequenas. Os volantes Enzo Pérez e Kevin Castaño devem ter suas vagas garantidas. A dúvida de Gallardo é sobre a manutenção de Nacho Fernández, que apresentou irregularidade nas últimas partidas, e do jovem Franco Mastantuono, que teve sua venda para o Real Madrid confirmada recentemente. Apesar disso, a tendência é que "El Muñeco" mantenha a confiança em ambos e comece o jogo com a dupla de meias.

Divulgação/River Plate

Ataque confirmado

No ataque, não há mistério. Marcelo Gallardo deve manter a dupla formada por Facundo Colidio e Sebastián Driussi, que encerrou o primeiro semestre em alta. O colombiano Miguel Borja, conhecido no futebol brasileiro, aguardará sua oportunidade no banco de reservas.

continua após a publicidade

A Provável Escalação do River Plate

O provável time do River para a estreia é:

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz e Marcos Acuña; Enzo Pérez e Kevin Castaño; Nacho Fernández e Franco Mastantuono; Facundo Colidio e Sebastián Driussi.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional