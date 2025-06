River Plate e Urawa Red Diamonds se enfrentam em duelo válido pelo grupo E do Mundial de Clubes. A partida acontece nesta terça-feira (17), no Lumen Field, em Seattle (EUA), às 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo do SporTV e da CazéTV. ➡️Jogo com transmissão no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes

O River Plate inicia sua caminhada no Mundial de Clubes com grande expectativa, após garantir sua vaga pelo ranking da Conmebol. Sob o comando de Marcelo Gallardo, a equipe argentina chegou aos Estados Unidos e já realizou os primeiros treinos. A maior dúvida na escalação é a presença de Mastantuono, jovem promessa recentemente negociada com o Real Madrid, além da condição física de Kevin Castaño, que retorna das Eliminatórias com dores musculares.

O Urawa Red Diamonds, campeão da Champions League Asiática, chega ao torneio representando o Japão e busca repetir boas campanhas internacionais. O clube japonês aposta na força coletiva para superar desafios, apesar de uma temporada irregular no Campeonato Japonês.

Tudo sobre o jogo entre River Plate e Urawa Red Diamonds pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

River Plate e Urawa Red Diamonds

1ª rodada — Mundial de Clubes (Grupo E)

📆 Data e horário: Terça-feira, 17 de junho, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Lumen Field, em Seattle (EUA)

👁️ Onde assistir: SporTV e CazéTV.

🟨 Arbitragem: Felix Zwayer (árbitro); Robert Kempter e Christian Dietz (assistentes);

📺 VAR: Campbell-Kirk Kawana-Waugh

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

River Plate (Técnico: Marcelo Gallardo)

Armani; Bustos, Pezzella, Martínez Quarta e Acuña; Nacho Fernández, Enzo Pérez e Manuel Lanzini; Mastantuono (Castaño), Colidio e Driussi.

Urawa Red Diamonds (Técnico: Maciej Skorza)

Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Marius Hoibråten e Ogiwara; Gustafson, Kaito Yasui, Matheus Sávio, Ryoma Watanabe e Kento Kaneko; Yusuke Matsuo (Thiago Santana)

O River Plate estrea no Mundial de Clubes nesta terça-feira contra o Urawa Red Diamonds, veja onde assistir (Foto: ALEJANDRO PAGNI/AFP)