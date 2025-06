Javier Mascherano, técnico do Inter Miami, conversou com o jornal Olé, da Argentina, sobre suas expectativas em relação aos clubes de seu país no Mundial de Clubes. O ex-zagueiro da seleção argentina afirmou que acredita na competitividade de Boca Juniors e River Plate, assim como dos demais times sul-americanos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Mundial de Clubes começa neste sábado, com o Inter Miami abrindo a competição contra o Al-Ahly, do Egito. Durante a coletiva pré-jogo, Mascherano comentou sobre a estreia e também a respeito da participação dos clubes argentinos no torneio. Mesmo otimista, apontou um possível ponto fraco: a falta de ritmo de jogo, já que ambas as equipes vêm de um período de inatividade.

continua após a publicidade

- Acredito que Boca e River, assim como os grandes clubes sul-americanos, podem competir. Vimos isso muitas vezes na antiga Copa Intercontinental. Vai depender do nível em que chegarem. Talvez a única desvantagem seja o tempo sem jogar, o que pode ser um problema para os dois. O Campeonato Argentino terminou faz algum tempo e não houve partidas oficiais desde então. Mas, pelas características dos jogadores e pela história, eles certamente vão competir e lutar pelo título - afirmou o treinador.

Mascherano também conversou as expectativas do Inter Miami no Mundial

O ex-zagueiro do Barcelona também falou sobre o próprio Inter Miami. Questionado sobre os favoritos ao título, Mascherano reconheceu o favoritismo dos clubes europeus, mas destacou que sua equipe conta com jogadores experientes em alto nível, como Lionel Messi, que podem fazer a diferença.

continua após a publicidade

- Vendo os times que estão participando, seria natural que um europeu vencesse. Não vou ser hipócrita. Mas esses torneios às vezes surpreendem - tomara que sejamos nós. Sabemos que este é um nível diferente do que estamos acostumados, mas temos a sorte de contar com quatro jogadores que já atuaram nesse ou até em nível superior. Não sermos os favoritos deve ser visto como uma vantagem: tira a pressão que, talvez, exista no nosso campeonato local, onde todos esperam que o Inter Miami chegue à final - completou.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar. Confira mais notícias!