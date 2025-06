Boca Juniors e Benfica e enfrentam neste domingo (15), pela primeira rodada do Grupo A do Mundial de Clubes da Fifa. A bola rola às 13h (de Brasília) no TQL Stadium, em Cincinnati (EUA), com transmissão de SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming). ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo BOC BEN 1ª rodada Mundial de Clubes Data e Hora Segunda-feira, 16 de junho de 2025, às 19h (de Brasília) Local Hard Rock Stadium, em Miami (EUA) Árbitro César Ramos (MEX) Assistentes Alberto Morín (MEX) e Marco Bisguerra (MEX) Var Guillermo Pacheco (MEX) Onde assistir

Do lado sul-americano, o Boca Juniors carrega a paixão e o peso de uma torcida fervorosa. Fundado em 1905, o clube argentino é conhecido por sua tradição em copas, com seis títulos da Libertadores, três Copas Intercontinentais e 35 campeonatos argentinos. A vaga para o Mundial veio com a campanha como finalista da Libertadores de 2023, quando foi derrotado pelo Fluminense no Maracanã. Mesmo assim, sua presença foi garantida como vice-campeão continental.

continua após a publicidade

Fundado em 1904, o Benfica é o maior vencedor do Campeonato Português, com 38 títulos, e acumula duas conquistas na Champions League, ambas na década de 1960. A equipe se classificou para o torneio pelo critério de desempenho acumulado na competição continental, reforçando a presença do futebol luso nos palcos internacionais.

Confira as informações do jogo entre Boca Juniors e Benfica pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

BOCA JUNIORS X BENFICA

1ª RODADA - GRUPO C - MUNDIAL DE CLUBES

📆 Data e horário: segunda-feira, 16 de junho de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA);

📺 Onde assistir: Disney+ via Cazé TV, Globoplay/SporTV, DAZN;

🟨 Árbitro: César Ramos (MEX);

🚩 Auxiliares: Alberto Morín (MEX) e Marco Bisguerra (MEX);

🖥️ VAR: Guillermo Pacheco (MEX)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Boca Juniors (Técnico: Miguel Ángel Russo)

Marchesín; Blondel, Battaglia, Rojo, Blanco; Delgado, Herrera; Zeballos, Palacios, Zenon; Merentiel.

❓ Dúvidas: Advíncula

Benfica (Técnico: Bruno Lage)

Trubin; Araujo, A. Silva, Otamendi, Carreras; Aursnes, Luis, Kokcu; Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu.

❌ Desfalques: Alexander Bah e Manu Silva