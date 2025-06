Gigante que moldou a própria história entre muros alemães e noites europeias, o Bayern de Munique desembarca no Mundial de Clubes de 2025 revigorado por uma temporada de reafirmação. Após recuperar a soberania na Bundesliga em 2024/25, a equipe bávara chega ao torneio global munida de uma estrutura tática mais sólida, talentos em ascensão e o peso histórico de quem faz do favoritismo uma tradição — mas também carrega o desafio de traduzir o domínio doméstico a nível internacional.

Sob o comando de Vincent Kompany, o time chega ao Mundial empenhado em confirmar sua identidade impositiva, agora costurada por uma abordagem versátil que mescla disciplina posicional e liberdade criativa. O técnico belga, que herdou um elenco formado por nomes consolidados, aposta em soluções modernas para sustentar o protagonismo em campo.

📋 Quem são os titulares?

No gol, Manuel Neuer passou por lesões pontuais ao longo da última temporada, o que motivou a contratação de Jonas Urbig em janeiro deste ano. Os dois estão inscritos para o Mundial, que deve ter o ídolo como primeira opção.

A defesa é um setor delicado. O Bayern não terá os laterais-esquerdos Alphonso Davies (ruptura do ligamento cruzado anterior) e Hiroki Ito (fratura no metatarso do pé direito), além dos zagueiros Kim Min-jae (lesão no tendão de Aquiles) e Dayot Upamecano (lesão no joelho). Assim, Kompany deve construir a espinha dorsal com o recém-chegado Jonathan Tah e o improvisado Josip Stanišić como dupla central. Nas laterais, a versatilidade ganha espaço com Konrad Laimer pelo lado direito e Raphaël Guerreiro na esquerda.

À frente da zaga, Joshua Kimmich — o cérebro do meio-campo — faz dupla com Leon Goretzka, oferecendo sustentação e dinâmica. No setor ofensivo, Michael Olise e Serge Gnabry/Kingsley Coman são os responsáveis por dar amplitude e profundidade pelas pontas, enquanto Jamal Musiala atua solto para participar das jogadas. Principal personagem do time, Harry Kane é a referência de ataque, mas com liberdade para recuar, distribuir e confundir a marcação adversária.

⚽ Da saída de bola ao ataque

A proposta do ex-defensor privilegia uma saída de bola elaborada, montada frequentemente por cinco jogadores (3+2). Os zagueiros se posicionam abertos, o goleiro participa ativamente como opção de passe e os laterais, em vez de ficarem no mesmo lugar, projetam-se adiantando. Enquanto isso, Kimmich e Goretzka recuam para receber a bola.

Quando o adversário pressiona, Kompany libera alternativas diretas. Lançamentos longos partem dos zagueiros ou do próprio goleiro mirando Kane: pivô que abre espaço nos corredores para Olise explorar em velocidade. Musiala, por sua vez, baixa constantemente para receber, girar e iniciar inversões de jogo — comportamento que torna a construção menos previsível e muito difícil de conter.

A flexibilidade ofensiva é a marca do Bayern em 2024/25. No terço final do campo, o desenho tático pode assumir formas como 2-4-4, 4-2-4 ou até um ousado 2-2-6, sempre de cinco a sete jogadores atacando a última linha do oponente.

Laimer e Guerreiro, laterais que também podem jogar como volantes, não se limitam a ficar na defesa: podem atuar abertos, mas também infiltram por dentro para criar superioridade numérica no meio, enquanto Kimmich e Goretzka cobrem os espaços deixados na defesa e facilitam triangulações. Uma característica constante é a formação de escadinhas de passe — sequências em que um defensor conecta com um lateral, que aciona um meia ou o ponta em seguida. Essa construção em degraus facilita ultrapassagens, tabelas e situações de drible.

Por dentro, Musiala e Kane protagonizam trocas de posição a fim de confundir marcações. Por fora, Olise e Gnabry/Coman estão prontos para receber bolas invertidas ou atacar diagonais, especialmente quando a defesa rival fecha o centro.

🛡️ Defesa e organização sem bola

Se no ataque o Bayern demonstra paciência e criatividade, a parte defensiva não se omite em intensidade. A marcação da equipe parte de encaixes individuais desde o primeiro passe do adversário. Gnabry/Coman, Olise, Musiala e Kane bloqueiam linhas de passe, obrigando o rival a arriscar bolas longas ou jogadas pelos lados, onde a recuperação é preparada.

Quando a pressão alta é vencida, o Bayern se reordena em um 4-4-2, compacto entre meio e defesa. Em bloco médio, Kimmich e Goretzka fecham o miolo, fazendo o adversário buscar alternativas pelas extremidades. Zagueiros e laterais, portanto, protegem a infiltração dos atacantes nas costas.

A vigilância pós-perda é um mantra para Kompany: a perda da posse aciona imediatamente o portador da bola. Caso não seja possível recuperá-la rapidamente, a linha de quatro defensores recua para proteger a defesa e evitar transições perigosas.

Embora o jovem treinador valorize o coletivo acima de individualidades, alguns nomes carregam peso especial neste modelo. Kimmich dita ritmo e organiza coberturas; Goretzka entrega potência nas disputas físicas e na chegada à área; Musiala transforma superioridade numérica em chances de gol; e Kane, além de goleador, funciona como referência tática e técnica para desorganizar defesas. Além dos titulares, o Mundial marca o encerramento da carreira de Thomas Müller, um dos grandes nomes da história do maior clube da Alemanha.

Bayern de Munique, campeão da Bundesliga 2024/25 e favorito ao Mundial de Clubes (Foto: Reprodução)

🌎 Próxima parada: Mundial de Clubes

Com essa receita, Die Roten se apresentam como fortes candidatos ao título no inédito formato da competição intercontinental. Uma equipe construída para controlar o jogo em todas as faixas do campo e, sobretudo, para explorar cada espaço deixado pelo adversário.

O primeiro desafio do Bayern de Munique no Mundial de Clubes de 2025 é contra o azarão Auckland City, da Nova Zelândia, neste domingo (15), pela primeira rodada do Grupo A. A bola rola às 13h (de Brasília) no TQL Stadium, em Cincinnati (EUA), com transmissão de SporTV, CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming). Amplamente favorito no duelo, Kompany deve poupar seus principais astros na estreia do torneio, em virtude do desgaste físico na última Data Fifa.

