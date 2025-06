Messi estreia no Mundial de Clubes e deixa jornalistas impressionados: ‘Muito acima’

O jogo de abertura do Mundial de Clubes entre Al-Ahly e Inter Miami teve Messi como grande destaque do dia, o que não é nenhuma surpresa. A atuação do argentino deu brilho a um time pobre tecnicamente e conseguiu fazer frente a um coletivo superior da equipe egípcia. Jornalistas na web não pouparam elogios para o camisa 10.

Messi impressiona no Mundial de Clubes

Como foi o jogo?

Em campo, enquanto os americanos depositavam em Messi e Suárez as esperanças, o Al Ahly apostava na força do conjunto para a partida, que tentava impor a intensidade no jogo.

O Al Ahly criou as principais chances e esteve perto de abrir o placar em várias ocasiões, mas parou nas defesas impressionantes de Ustari. O goleiro argentino, de 38 anos, foi o grande destaque da primeira etapa, com intervenções decisivas, incluindo a defesa de um pênalti cobrado por Trézéguet aos 42 minutos. Sem o brilho de Ustari, o Inter Miami poderia ter ido para o intervalo em desvantagem. Após o susto da penalidade, a equipe liderada por Messi conseguiu reagir e quase marcou aos 46 minutos, quando Abou Ali salvou em cima da linha e evitou o gol.

A equipe norte-americana voltou melhor para a etapa final, enfim conseguindo controlar o jogo. Messi e Segovia eram os destaques do Inter Miami e tentavam liderar o time ao gol.

Mesmo jogando na casa do adversário, os torcedores do Al Ahly transformaram o Hard Rock Stadium no Cairo e empurravam os Vermelhos, como o time egípcio é conhecido, em busca da vitória. O jogo ficou lá e cá.

Nos acréscimos, o goleiro El Shenawy brilhou e impediu que o Inter Miami saísse de campo com a vitória. Primeiro evitou gol de Messi, depois negou a chance de fazer o primeiro gol do torneio a Falcón, com uma linda defesa.