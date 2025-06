Reação de adversário de Messi no Mundial de Clubes comove web: ‘Triste’

Inter Miami e Al-Ahly estão se enfrentando, neste sábado (14) no jogo que abre o novo Mundial de Clubes da Fifa. Apesar da movimentada partida, o assunto mais comentado da web é a reação de um jogador do clube egípicio que comoveu os internautas.

continua após a publicidade

Considerado o craque do Al-Ahly, o meia Ashour sentiu um problema no ombro e saiu lesionado com apenas 13 minutos de jogo. Quando caminhava com os médicos, o jogador começou a chorar copiosamente.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Imediatamente os internautas ficaram com pena do atleta e começaram a se manifestar na web. Veja abaixo.

Messi disputando o Mundial de Clubes pelo Inter Miami (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Veja saída de adversário de Messi no Mundial de Clubes e reação da web

Abertura atrasa Al-Ahly x Inter Miami

Começou o Mundial de Clubes da Fifa, e o primeiro dia foi marcado por atraso no protocolo. Neste sábado (14), no Hard Rock Stadium, na Flórida, nos Estados Unidos, Al-Ahly e Inter Miami, de Lionel Messi, deram o pontapé inicial da primeira edição da nova competição intercontinental. Antes, a festa de abertura durou cerca de 20 minutos, com atrações musicais e exaltação aos clubes participantes, mas extrapolando o horário limite.

continua após a publicidade

A cerimônia foi produzida por Emilio Estefan Jr, cubano-americano dono de 19 prêmios Grammy, com o tema "Uma Nova Era Começa". A Fifa mostrou conexão entre os 32 clubes participantes e homenageou torcedores ao redor do mundo.

➡️Web reprova cerimônia de abertura do Mundial de Clubes: ‘Nada a ver’

Vikina e Richaelio, revelações do ritmo latino, muito consumido em Miami, abrem a parte musical. Além deles, o evento contou com um coral, bailarinos e percursionistas. Os rappers estadunidenses French Montana e Swae Lee também se apresentaram no Hard Rock Stadium.

continua após a publicidade

Uma das ações da entidade foi a entrada de 32 jovens, cada um com a bandeira representando um clube do torneio. No fim, encaixados os emblemas, preencheram o letreiro iluminado da Fifa no centro do gramado.

A previsão de início da cerimônia era às 20h40 (horário de Brasília), mas bailarinos e demais artistas só subiram ao gramado às 20h46. Marcado para às 21h, o jogo no Hard Rock só iniciou sete minutos depois, fugindo dos padrões da Fifa.