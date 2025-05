Em triunfo tranquilo, o Bayern de Munique superou o Borussia Monchengladbach por 2 a 0, pela 33ª rodada da Bundesliga. Na primeira etapa, Harry Kane abriu o placar, que foi completado por Michael Olise já nos minutos finais do confronto realizado na Allianz Arena.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jogo foi marcado por diferentes celebrações. Thomas Müller, que deixará o clube ao fim de 2024/25, recebeu homenagens antes, durante e depois do confronto, com direito a ovação e mosaico no protocolo inicial do duelo. Este foi o último compromisso do camisa 25 no estádio, já que na rodada final, o Bayern visita o Hoffenheim.

continua após a publicidade

Após o apito final, a festa foi montada, e o time ergueu o troféu da Bundesliga. O título já havia sido confirmado na última semana, com o empate diante do RB Leipzig e o tropeço do Bayer Leverkusen frente ao Freiburg, mas a cerimônia de comemoração aconteceu apenas neste sábado (10), para colocar a Allianz Arena em estado de êxtase.

➡️ Como Harry Kane conquistou seu 1º título e calou os críticos

👀 Como foram os gols da vitória do Bayern na Bundesliga?

O primeiro gol saiu dos pés de Olise, que fez jogada pelo lado direito, cortou para dentro e finalizou. Harry Kane, de forma inteligente, apareceu para raspar e mudou a trajetória da bola rumo ao fundo do gol. Nos últimos minutos, Sané fez jogada semelhante à do ex-Crystal Palace e o serviu na área, onde o francês só precisou tocar de bico para fechar a conta.

continua após a publicidade

Harry Kane chegou ao primeiro título de sua carreira com a conquista da Bundesliga (Foto: Michaela Stache/AFP)

Müller recebeu do capitão Manuel Neuer o direito de ser o primeiro atleta do elenco a erguer a Salva de Prata, e a cena marcou a cerimônia da conquista. Este foi o 34º título do Bayern de Munique na história da Bundesliga; no ranking, Borussia Dortmund e Monchengladbach vêm a seguir, com cinco conquistas cada. Distância larga e justificada pela ótima temporada dos comandados de Vincent Kompany.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.