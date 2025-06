Bayern deve estrear no Mundial com time reserva; entenda

Neste domingo (15), o Bayern de Munique estreia no Mundial de Clubes contra o Auckland City, da Nova Zelândia. Porém, para a tristeza dos fãs que estarão presentes no TQL Stadium, o clube bávaro deve ir a campo com um time alternativo, já que a maioria dos jogadores do Auckland é amadora.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Grande campeão da Bundesliga, o Bayern de Munique deve poupar seus principais astros na estreia do Mundial de Clubes. Por conta da Data Fifa, muito dos jogadores do elenco estrelado representou suas respectivas seleções. Juntando isso e o fato que o nível dos jogadores do Auckland City ser considerado inferior, a equipe alemã deve começar a competição com um time reserva.

continua após a publicidade

Time do Bayern de Munique celebra o gol de Olise contra o Celtic (Foto: Andy Buchanan/AFP)

Tetracampeão do Mundial de Clubes, o Bayern de Munique fez um treino na manhã desta sexta-feira (13) com titulares e outros jogadores da base. A expectativa é que o zagueiro Cassiano Kiala, de 16 anos, e o atacante Lennart Karl, de17, estreem contra o Auckland City.

➡️ Astro da Itália pode ser substituto de Antony no Real Betis

Rival do Bayern, Auckland City é quase um time amador

Outro fator para a decisão de escalar um time reserva é o nível técnico do Auckland City. A maioria dos jogadores não atua profissionalmente em tempo integral e divide a rotina de treinos e jogos com outras profissões, muitas delas fora do futebol.

continua após a publicidade

Por isso, muitos atletas precisaram pedir folga ou férias para disputar o Mundial de Clubes. Para o Bayern, o nível técnico do Auckland City é comparável ao de times da 4ª divisão do Campeonato Alemão. Por isso, estrelas como Olise e Harry Kane podem não jogar.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.