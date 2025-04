Com a expectativa crescendo para o início do Mundial de Clubes de 2025, os holofotes não estarão voltados apenas para os principais astros de cada time, mas também para as jovens promessas que podem brilhar na competição.

continua após a publicidade

Pensando nisso, o Lance! preparou uma lista especial com as principais joias do futebol que devem marcar presença no Mundial de Clubes de 2025. De talentos já conhecidos ao redor do mundo a apostas que podem surpreender, reunimos os nomes que prometem encantar os torcedores e chamar a atenção dos grandes clubes durante o torneio internacional.

Endrick (Palmeiras)

Uma das joias mais valiosas do futebol brasileiro na atualidade é o jovem Endrick. Revelado pelo Palmeiras, o atacante impressiona pela maturidade em campo, força física, velocidade e faro de gol, mesmo com apenas 18 anos. Já vendido ao Real Madrid, onde se apresentará após a temporada europeia, Endrick tem sido decisivo em jogos importantes e é tratado como sucessor natural de grandes nomes do futebol nacional. Na atual temporada, o jogador já marcou sete gols e deu uma assistência com a camisa do clube espanhol. O melhor momento do jogador com a camisa do Real foi quando ele marcou um belo gol na semifinal da Copa do Rei para classificar o time Merengue no confronto contra o Real Sociedad.

continua após a publicidade

Endrick finaliza de cavadinha para marcar gol pelo Real Madrid sobre a Real Sociedad, na Copa do Rei (Foto: Ocar Del Pozo/AFP)

Désiré Doué (PSG)

Revelado pelo Rennes, Désiré Doué, é um meia ofensivo de 19 anos do Paris Saint-Germain que tem se destacado como uma das principais promessas do futebol europeu. Após se transferir para o PSG por 50 milhões de euros em agosto de 2024, ele rapidamente se adaptou ao estilo de jogo do técnico Luis Enrique, acumulando 12 gols e 12 assistências em 43 partidas na temporada 2024/2025.

Désiré Doué na partida contra o Aston Villa pela Champions League (Foto: Paul Ellis/AFP)

João Neves (PSG)

Também jogador do PSG, o meio-campo João Neves chegou ao clube em 2024 após se destacar no Benfica. Com boa visão de jogo, marcação firme e qualidade nos passes, ele rapidamente conquistou espaço no time de Luis Enrique. Sua atuação madura e técnica já o coloca entre as promessas mais empolgantes do futebol europeu, com expectativa de grande destaque no Mundial de Clubes de 2025. Na atual temporada, o jogador participou de 43 partidas, marcou cinco gols e deu nove assistências.

continua após a publicidade

João Neves comemorando um dos gols do PSG contra o Saint-Étienne. (Foto: Divulgação/Paris Saint-Germain)

Rico Lewis (Manchester City)

Revelado pelas categorias de base do Manchester City, Rico Lewis já é uma realidade no futebol inglês. Versátil, o jovem atua tanto como lateral-direito quanto como meio-campista, função na qual vem sendo bastante utilizado por Pep Guardiola. Com excelente visão de jogo, qualidade nos passes e inteligência tática, Lewis se destacou ainda na temporada 2022/23, quando teve papel importante na campanha vitoriosa da tríplice coroa (Premier League, Copa da Inglaterra e Champions League). Mesmo com pouca idade, já demonstra maturidade em campo e é visto como uma peça importante para o presente e o futuro dos Citizens.

Rico Lewis e Julián Álvarez comemoram com a camisa do Manchester City (Foto: Oli Scarff/AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Kenan Yıldız (Juventus)

Com passagem pelas categorias de base do Bayern de Munique, Kenan Yıldız chegou para o time sub-19 da Juventos em 2022. O atacante turco de 19 anos, é uma das maiores promessas da Juventus. Destacando-se nas categorias de base, ele foi promovido ao time principal e rapidamente ganhou espaço, com 5 gols e 4 assistências na temporada 2024/2025. Sua habilidade técnica, visão de jogo e versatilidade ofensiva o colocaram no radar de grandes clubes europeus.

Kenan Yıldız comemora gol com a camisa da Juventus (Foto: Reprodução/Instagram/@kenanyildiz_official)

Karim Konaté (RB Salzburg)

Uma das maiores promessas do futebol africano, Karim Konaté foi recentemente apontado pela FIFA como um dos destaques do Mundial de Clubes de 2025. Natural da Costa do Marfim, o jovem atacante defende o Red Bull Salzburg, da Áustria, e vem chamando atenção pela velocidade, movimentação e faro de gol. Mesmo com pouca idade, já é peça-chave no ataque da equipe austríaca e desponta como nome promissor para o futuro da seleção marfinense. Na atual temporada, Konaté disputou 17 partidas, marcou oito gols e contribuiu com duas assistências.

Karim Konaté em campo com a camisa do RB Salzburg (Foto: Reprodução/FIFA)

Estêvão (Palmeiras)

Estêvão, também conhecido como “Messinho”, é tido como um sucessor do Endrick no Palmeiras. O jovem atacante, que completa 18 anos neste mês de abril, vem chamando atenção pelo talento, habilidade no um contra um, visão de jogo e maturidade impressionante para a idade. Canhoto e criativo, atua principalmente pelos lados do campo, onde desequilibra com dribles, gols e assistências. Desde que estreou pelo profissional do Palmeiras, já disputou 65 partidas, marcou 21 gols e deu 10 assistências. Foi campeão brasileiro em 2023 com a equipe alviverde e já despertou o interesse de gigantes europeus, sendo considerado uma joia do futebol nacional.

Estêvão comemora gol no jogo do Palmeiras contra o Botafogo-SP pelo Paulistão 2025 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Jamie Gittens (Borussia Dortmund)

Jamie Bynoe-Gittens é uma das joias do Borussia Dortmund e do futebol inglês. Nascido em Londres, o atacante atua principalmente pelas pontas e se destaca pela velocidade, dribles curtos e ousadia no um contra um. Com passagem pela base do Manchester City, transferiu-se ainda jovem para o Dortmund, seguindo os passos de outros talentos britânicos como Jadon Sancho e Jude Bellingham. Na atual temporada, já disputou 44 partidas, marcou 12 gols e deu cinco assistências. Reconhecendo seu desempenho, a FIFA apontou Bynoe-Gittens como um dos destaques do Mundial de Clubes de 2025.

Jamie Gittens na partida contra o Barcelona nas quartas de final da Champions League (Foto: Lluis Gene/AFP)

Franco Mastantuono (River Plate)

Seguindo o caminho de Julián Álvarez e Claudio Echeverri, o atacante Franco Mastantuono é uma das grandes revelações recentes do River Plate e do futebol argentino. Com apenas 16 anos, o meia se destaca pela técnica refinada, visão de jogo e personalidade em campo, mesmo atuando entre os profissionais. Canhoto e habilidoso, ele já vem sendo tratado como joia no clube e atrai olhares de gigantes europeus. Desde que estreou pelo River, Mastantuono participou de 52 partidas, marcou cinco gols e deu cinco assistências. No fim de 2024, chegou a ficar próximo de um acerto com o Real Madrid, mas o vazamento da negociação acabou travando a operação, que não foi concluída. Mesmo assim, seu nome segue em alta no mercado e no radar dos principais clubes do mundo.

Franco Mastantuono e Claudio Echeverri com a camisa do River Plate (Foto: Reprodução/Instagram/@franco.mastantuono)

Samu Aghehowa (Porto)

O atacante do Porto, é uma das promessas do futebol português. Desde que se transferiu para o clube português, o atacante tem mostrado grande potencial com sua força e capacidade de finalização. Na temporada atual, o Samu, que tem 1,93m de altura, tem se destacado em diversos jogos, participando de 37 partidas, marcando 22 gols e fornecendo 3 assistências, se tornando uma das principais figuras no ataque da equipe. Aos 20 anos, seu desempenho chamou a atenção de diversos clubes europeus, e ele é visto como uma das grandes apostas para o futuro do Porto e da Seleção da Espanha.