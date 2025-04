O Botafogo tem o PSG, que vive ótima fase, em seu caminho no Mundial de Clubes. O time francês garantiu a vaga na semifinal da Champions mesmo com a derrota de virada por 3 a 2 diante do Aston Villa na Inglaterra. Após vencer o jogo de ida disputado na França por 3 a 1, a equipe comandada por Luis Enrique foi inconstante em um dos maiores um desafios da temporada 2024/25, demonstrando seus pontos positivos e negativos que podem ser explorados pelo clube carioca nos Estados Unidos.

Hakimi comemora gol do PSG contra o Aston Villa na Champions League (Foto: Paul Ellis / AFP)

O Paris Saint-Germain sofreu uma forte pressão nos primeiros minutos de jogo no Villa Park. Os donos da casa pressionaram em busca do resultado, levaram perigo ao gol defendido por Donnarumma em mais de uma jogada, mas foram parados pela defesa do clube francês.

Este é um dos pontos de atenção para o PSG na temporada. A equipe saiu do confronto desta terça-feira com 45 gols sofridos em 48 jogos, o que representa uma média alta de 0,93 por partida. Curiosamente, os dois marcados pelo Paris Saint Germain no jogo foram feitos por jogadores do setor defensivo.

Hakimi marcou seu sexto gol em 41 jogos na temporada, enquanto Nuno Mendes chegou ao sexto em 38 jogos. Os dois laterais são extremamente ofensivos e as válvulas de escape do time francês nos contra-ataques. O clube tem média de 2,68 gols por partida e já balançou as redes 129 vezes na atual temporada.

Apesar dos gols marcados em jogadas de velocidade contra o Aston Villa, o PSG mostrou sua versatilidade ao ter mais posse de bola no primeiro tempo. O Aston Villa conseguiu passar pela barreira francesa diminuiu na primeira etapa com Tielemans em uma jogada rápida pela esquerda. O meia da equipe inglesa chutou e contou com desvio de Pancho, que tirou qualquer chance de defesa de Donnarumma.

No segundo tempo, o Villa voltou para o jogo com muita energia e engoliu o PSG. McGinn empatou o confronto aos 10 minutos da segunda etapa com um belo gol de fora da área. Dois minutos depois, Konsa virou o jogo aproveitando a grande jogada de Rashford pela direita.

Donnarumma faz defesa difícil em Aston Villa x PSG (Foto: Paul Ellis / AFP)

A falta de concentração dos jogadores do sistema defensivo evidenciou a fragilidade que ainda existe no time francês. Donnarumma se tornou o grande nome do PSG no jogo com defesas com alto grau de dificuldade. Segundo o Tansfermarkt, o italiano de 26 anos é o quinto goleiro mais valioso do mundo.

Dembélé é o trunfo do PSG na temporada

Além da velocidade e da organização ofensiva mostrada na partida desta terça-feira, o PSG tem o brilho individual de Dembélé a seu favor. O camisa 10 francês vive sua melhor temporada da carreira e tem marcas impressionantes.

Ousmane Dembélé em ação pelo é destaque do PSG na temporada (Foto: Reprodução/Instagram)

Ousmane Dembélé acumula 42 participações diretas em gol na temporada 2024/25. São 32 gols e 10 assistências em 42 jogos, o que representa uma média incrível de um gol ou assistência por jogo. O jogador de 27 anos é um dos grandes concorrentes na disputa da Bola de Ouro. Campeão francês com larga folga, o meia-atacante pode aumentar seu favoritismo na briga pelo prêmio individual com o título da Champions.

PSG X Botafogo no Mundial de Clubes

🌏 PSG (FRA) x Botafogo (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo B)

📅 19 de junho, quinta, às 22h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl