Após a eliminação para o Barcelona na Champions League e com chances mínimas de conquistar o título da Bundesliga — ocupando atualmente a oitava posição —, o Borussia Dortmund já começa a direcionar suas atenções para o Mundial de Clubes de 2025. A equipe alemã está no Grupo F da competição, ao lado de Fluminense, Mamelodi Sundowns e Ulsan HD.

Por isso, o Lance! preparou uma análise detalhada sobre o Borussia Dortmund, que, ao lado de clubes como Real Madrid e Manchester City, é um dos grandes representantes europeus no torneio e provavelmente o adversário mais duro que o Fluminense deve enfrentar na fase de grupos do Mundial.

🟡 Estilo de jogo do Borussia Dortmund com Niko Kovač

Desde sua chegada em fevereiro de 2025, Niko Kovač implementou uma abordagem tática focada na solidez defensiva e transições rápidas. Inicialmente, a equipe utilizava um sistema 4-2-3-1 do técnico Edin Terzić, mas Kovač introduziu uma variação para um sistema de três zagueiros, dois laterais que tem liberdade para apoiar, um meio-campo sólido que ajuda na marcação e na transição rápida e na frente o centroavante Serhou Guirassy que tem 37 participações em gol na temporada e é o destaque do time.

Niko Kovač a beira do campo na partida contra o Barcelona na Champions League (Foto:Ina Fassbender/AFP)

🔁 Transição rápida

A transição rápida é uma característica marcante de sua filosofia de Niko Kovač. Após recuperar a posse de bola, o Dortmund busca avançar rapidamente ao ataque, explorando a velocidade de jogadores como Karim Adeyemi e Serhou Guirassy. Esse estilo de jogo visa surpreender os adversários e criar oportunidades de gol em contra-ataques.

🛡️ Defesa compacta e pressão organizada

Defensivamente, Kovač prioriza uma estrutura compacta e organizada. Sua equipe adota uma linha defensiva estreita, forçando os adversários a jogar pelas laterais e dificultando a penetração no centro da defesa. Esse posicionamento visa reduzir os espaços e aumentar as chances de recuperar a posse de bola em áreas avançadas.

⚖️ Equilíbrio entre defesa e ataque

Embora Kovač seja reconhecido por sua ênfase na defesa, ele também busca manter o Dortmund competitivo no ataque. O desafio é equilibrar a solidez defensiva com a tradição ofensiva do clube, que historicamente tem um estilo de jogo mais agressivo e dinâmico.

Guirassy após marcar na partida contra o Barcelona na Champions League (Foto:Pau Barrena/AFP)

⭐ Principais destaques na temporada

No elenco do Borussia Dortmund, alguns nomes se destacam e devem ser peças-chave no Mundial de Clubes. O principal deles é o centroavante Serhou Guirassy, artilheiro do time na temporada com impressionantes 28 gols e nove assistências, somando 37 participações diretas em gols. Outro destaque é o jovem Jamie Gittens, ponta-esquerda de apenas 20 anos, que vem ganhando cada vez mais protagonismo. Na temporada 2024/25, ele disputou 42 partidas e participou de 17 gols, com 12 marcados e cinco assistências. Na defesa, o líder é o experiente Emre Can, capitão da equipe, que comanda o setor defensivo e dá equilíbrio ao time. Em entrevista recente, Can admitiu conhecer pouco sobre o Fluminense, mas destacou que sabe que o time brasileiro joga de forma intensa e física. Na atual temporada, o Borussia disputou 45 jogos, com 20 vitórias, oito empates e 16 derrotas, marcando 86 gols e sofrendo 65.

Jamie Gittens na partida contra o Barcelona pela Champions League (Foto: Lluis Gene/AFP)

Confira os jogos do Borussia Dortmund no Mundial de Clubes

🌏 Fluminense (Brasil) x Borussia Dortmund (ALE)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo F)

📅 17 de junho, terça, às 13h (de Brasília)

🏟️ Nova Jersey

🌏 Mamelodi Sundowns (RSA) x Borussia Dortmund (ALE)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo F)

📅 21 de junho, sábado, às 13h (de Brasília)

🏟️ TQL Stadium

🌏 Borussia Dortmund (ALE) x Ulsan HD (KOR)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo F)

📅 25 de junho, quarta, às 16h (de Brasília)

🏟️ Miami