O jovem ponta do Borussia Dortmund, Jamie Gittens, tem se destacado nesta temporada e foi apontado pela FIFA como um dos destaques para o Mundial de Clubes de 2025. Em suas primeiras 20 partidas nas cinco principais ligas da Europa, o jogador de 20 anos registrou 66 dribles, superando todos os outros atletas. A joia do Barcelona, Lamine Yamal, foi quem mais se aproximou dessa marca com 62. Gittens, conhecido pela sua habilidade em campo, tem mostrado seu valor na Bundesliga 2024/25, com sete gols e três assistências, sendo uma das figuras-chave da equipe de Niko Kovac.

Jamie Gittens e Julian Brandt em campo pelo Borussia Dortmund (Foto: Reprodução/Instagram/@jbgittens)

Natural da Inglaterra, Gittens tem sido cogitado para integrar a seleção principal do país, tamanha a sua ascensão no futebol europeu. Sua atuação mais notável até agora foi no Der Klassiker, confronto entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique, onde se destacou com um desempenho impressionante. Antes de chegar ao Dortmund, Gittens passou pelas categorias de base do Manchester City e do Reading, e agora se junta a um seleto grupo de jogadores ingleses que atuaram pelo clube alemão, ao lado de Jude Bellingham, Erling Haaland, Gio Reyna e Jadon Sancho.

Na temporada 2024/25, o ponta disputou 42 jogos com a camisa do Borussia Dortmund, participando diretamente de 17 gols, com 12 marcados e 5 assistências. Seu desempenho tem atraído o interesse de gigantes como Bayern de Munique, Barcelona e Chelsea, e a próxima janela de transferências pode marcar o fim de sua trajetória no Dortmund, com o jogador buscando novos desafios em sua carreira.

No Mundial de Clubes de 2025, Gittens terá a oportunidade de brilhar ainda mais, com a estreia do Dortmund marcada para o confronto contra o Fluminense em Nova York/Nova Jersey. Em seguida, a equipe enfrentará o Mamelodi Sundowns e o Ulsan Hyundai em Cincinnati.

Confira os jogos do Borussia Dortmund no Mundial de Clubes

🌏 Fluminense (Brasil) x Borussia Dortmund (ALE)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo F)

📅 17 de junho, terça, às 13h (de Brasília)

🏟️ Nova Jersey

🌏 Mamelodi Sundowns (RSA) x Borussia Dortmund (ALE)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo F)

📅 21 de junho, sábado, às 13h (de Brasília)

🏟️ TQL Stadium

🌏 Borussia Dortmund (ALE) x Ulsan HD (KOR)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo F)

📅 25 de junho, quarta, às 16h (de Brasília)

🏟️ Miami