O Red Bull Salzburg estará presente na primeira edição do Mundial de Clubes da Fifa. A equipe se classificou para a competição com base no ranking da UEFA dos últimos quatro anos. Para ir longe no torneio, o clube austríaco aposta na jovem promessa marfinense Karim Konaté, que chegou ao clube em 2022 e é um dos destaques da equipe.

Apesar de ter somente 21 anos, já marcou 64 gols na carreira. Com 33 gols em 64 partidas pelo FC Salzburg, incluindo 20 gols na última edição da Bundesliga Austríaca, em que ele se destacou como artilheiro isolado do torneio. O jovem é mais um talento a brilhar no clube austríaco, seguindo os passos de Erling Haaland e Benjamin Šeško, que também deixaram sua marca no Salzburg antes de se transferirem para clubes de maior expressão.

Konaté também tem passagem pela seleção da Costa do Marfim (Foto: Reprodução/Instagram)

Atualmente, Konaté está em fase final de recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior e iniciou treinos leves. A expectativa é que ele esteja totalmente recuperado para o Mundial de Clubes. Enquanto isso, o destaque no Salzburg tem sido o jovem ponta israelense Oscar Gloukh, também de 21 anos, que vem impressionando com grandes atuações.

No Grupo H do torneio, o Salzburg enfrentará Pachuca, Al Hilal e Real Madrid. Caso avance, o time austríaco pode reencontrar Erling Haaland nas oitavas de final, agora no comando de ataque do Manchester City.

Confira os jogos do RB Salzburg no Mundial de Clubes

🌏 Pachuca (MEX) x RB Salzburg (AUS)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo H)

📅 18 de junho, quarta, às 16h (de Brasília)

🏟️ TQL Stadium

🌏 RB Salzburg (AUS) x Al Hilal (KSA)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo H)

📅 19 de junho, quinta, às 19h (de Brasília)

🏟️ Seattle Field

🌏 RB Salzburg (AUS) x Real Madrid (ESP)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo H)

📅 22 de junho, domingo, às 19h (de Brasília)

🏟️ Buzzard Point