A Polícia Federal indiciou Bruno Henrique, do Flamengo, na última terça-feira (5), por supostamente ter forçado um cartão amarelo em partida contra o Santos em 2023 para beneficiar cerca de dez apostadores, entre eles, seus familiares.

O caso do atacante rubro-negro reacende a discussão sobre o envolvimento de jogadores com esquemas de apostas esportivas — inclusive atletas que estarão no Mundial de Clubes da FIFA.

Ex-zagueiro do Santos condenado estará no Mundial

Um dos nomes é o do zagueiro Eduardo Bauermann, atualmente no Pachuca, do México, que integra o Grupo H do torneio, ao lado de Real Madrid, RB Salzburg e Al-Hilal. Em 2023, ele foi afastado do Santos após ser citado em investigações da operação “Penalidade Máxima”. Conversas com apostadores revelaram tentativas de manipulação de resultados, como a combinação de cartões e derrotas.

Aos 28 anos, após cumprir uma suspensão de 365 dias, Eduardo Bauermann retomou a carreira no Chile, onde assinou com o Everton-CHI. Pela equipe chilena, disputou 18 partidas. Em 2025, acertou com o Pachuca, do México, e conquistou a titularidade. Desde então, participou de 13 dos 16 jogos da equipe na temporada. O Pachuca estreia no Mundial de Clubes no dia 18 de junho, contra o RB Salzburg.

Eduardo Bauermann em campo com a camisa do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Craque argentino investigado é destaque do Benfica

Outro caso de destaque internacional envolvendo apostas é o do argentino Ángel Di María. Segundo o jornal Corriere della Sera, o Ministério Público de Milão investiga um esquema de apostas ilegais que envolveria ao menos 12 jogadores ou ex-jogadores do Campeonato Italiano, incluindo o jogador que foi campeão mundial com a argentina em 2022. A investigação, que cobre o período entre 2021 e 2023, aponta a participação dos atletas em plataformas não autorizadas de apostas online, especialmente em jogos de pôquer. O escândalo surgiu após a análise de mensagens encontradas nos celulares de Sandro Tonali (ex-Milan, hoje no Newcastle) e Nicolò Fagioli, da Fiorentina. Nas redes sociais, o argentino negou qualquer tipo de participação em apostas clandestinas.

Primeiro pronunciamento do Di María sobre o caso (Foto: Reprodução/Instagram@angeldimariajm)

Atualmente, Di María defende o Benfica, de Portugal, que está no Grupo C do Mundial de Clubes, ao lado de Boca Juniors, Bayern de Munique e Auckland City. Na atual temporada, o atacante tem sido um dos principais nomes da equipe portuguesa, com 36 partidas disputadas, 15 gols marcados e nove assistências até o momento.

