Mundial: confira quais foram os destaques, as surpresas e os problemas do Flamengo na fase de grupos

ORLANDO (EUA) - O Flamengo encerrou a fase de grupos do Mundial de Clubes invicto, com duas vitórias e um empate. A campanha garantiu a liderança do Grupo D e credenciou ao rubro-negro a classificação antecipada às oitavas de final. Para seguir vivo na competição, a equipe terá que passar pelo gigante Bayern de Munique, no próximo domingo (29), às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

Com a segunda maior média entre os clubes brasileiros, o Flamengo levou mais de 113 mil torcedores ao estádio nessas três primeiras partidas. O Lance! relembra o caminho que o Mengão trilhou até aqui neste Mundial de Clubes.

Fase de Grupos

Flamengo 2 x 0 Espérance (16/06)

A estreia do Flamengo no Mundial foi maiúscula. Com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo, a equipe dominou as ações da partida e derrotou os tunisianos por 2 a 0, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Os mais de 25 mil presentes presenciaram a ampla superioridade do Mengão durante os 90 minutos.

Arrascaeta comemora gol contra o Espérance (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Flamengo 3 x 1 Chelsea (20/06)

O confronto com os ingleses era o mais esperado pela torcida rubro-negra nesta primeira fase. Neste duelo, o técnico Filipe Luís optou por uma equipe diferente da que estreou contra o Espérance. Com as entradas de Wesley e Plata nas vagas de Pedro e Varela, a equipe não teve um grande desempenho na primeira etapa.

O Flamengo cresceu na partida com as entradas de Bruno Henrique e do jovem atacante, Wallace Yan, na segunda etapa. A virada rubro-negra entrou para história, se tornando a primeira de um clube sul-americano para cima de europeu na história da competição, incluindo o último formato. Com a vitória por 3 a 1, o Mengão garantiu a classificação para as oitavas de final, de maneira antecipada.

Bruno Henrique comemora gol do Flamengo contra o Chelsea (Foto: David Ramos/Getty Images/AFP)

Los Angeles FC 1 x 1 Flamengo (24/06)

Já classificado para a próxima fase, o Flamengo entrou com uma equipe alternativa para enfrentar o Los Angeles FC. O objetivo era preservar os jogadores pendurados com um cartão e dar rodagem para o elenco. A equipe parou na trave em três oportunidades, ainda na primeira etapa e acabou saindo atrás no placar, após um vacilo da defesa já no final.

Amuleto da Nação após o gol marcado contra o Chelsea, o garoto Wallace Yan decidiu novamente para o Mengão. Logo após o gol sofrido, o atacante recebeu de Jorginho e garantiu o empate.

Allan disputa a bola contra o Los Angeles FC (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Destaques do Mengão no Mundial

Bruno Henrique

Maior campeão da história do Flamengo, com 15 títulos, o atacante Bruno Henrique segue sendo decisivo neste Mundial de Clubes. O atacante, que entrou na segunda etapa contra o Chelsea, foi fundamental na retomada da equipe na partida. Além do gol, Bruno Henrique também contribuiu com uma assistência para Danilo virar o placar. Após a partida, o camisa 27 se declarou à Nação.

- Estou muito feliz de estar contribuindo, vim do banco para dar alegrias ao torcedor rubro-negro, que sempre esteve comigo. É um prazer e muito gratificante, só tenho a agradecer a Nação, por tudo que eles tem feito comigo, com a minha família e dedico essa vitória para eles - destacou o atacante.

Bruno Henrique ganha prêmio de melhor jogador em campo contra o Chelsea (Foto: Reprodução/ X)

Arrascaeta

Ao lado de Bruno Henrique, Arrascaeta também tem os mesmos 15 títulos conquistados pelo Flamengo. O camisa 10 é responsável por 19 participações em gols nesta temporada (13 gols e seis assistências). Inclusive, saiu dos pés dele o primeiro gol do Flamengo neste Mundial, contra o Espérance. No duelo, o uruguaio teve 34 ações com a bola, acertou 18 de 21 passes e sofreu quatro faltas.

Após a vitória na estreia, Arrascaeta destacou a postura da equipe.

— Eu acredito que a gente manteve a identidade do nosso elenco, do Flamengo. Jogamos do mesmo jeito, ficar com a bola, atrair o rival, criar espaços. Sabemos que eles tinham umas marcações individuais, então às vezes temos que pegar menos na bola, mas em determinados lugares do campo a gente fez a diferença. Feliz por isso, porque às vezes você tem estreia, ansiedade e outros fatores que podem atrapalhar, mas a gente deixou isso para trás e fez um grande jogo — celebrou o camisa 10.

Arrascaeta em ação pelo Flamengo no Mundial (Foto:Terence Lewis/Icon Sportswire)

Wallace Yan

Garoto do Ninho, Wallace Yan vem mostrando ao técnico Filipe Luís que já é uma realidade. O atacante balançou as redes contra o Chelsea e o Los Angeles, e vem pedindo cada vez mais passagem.

Após a partida contra o Los Angeles, Filipe Luís destacou a qualidade do jovem rubro-negro, pontuando que ainda há uma margem de evolução.

- É um jogador que temos uma confiança muito grande, um cara que tem fome de vencer, uma ambição e luta diariamente para conseguir o objetivo dele. Consequentemente ajuda muito a nossa equipe e o Flamengo - destacou, antes de completar.

- O primeiro passo é o que está fazendo no dia a dia. Ele quer mais que ninguém, trabalha mais que ninguém. Fico muito feliz porque para mim ele já era, mas hoje se torna uma realidade para o torcedor. É um jogador muito importante que nos dá também polivalência e uma das coisas mais necessárias para um jogador de ataque, que é o gol. Estou muito feliz por ele. Espero que continue evoluindo a cada dia - finalizou o treinador.

Wallace Yan comemora gol contra o Chelsea com Filipe Luís (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Problemas para o Flamengo

A única baixa do Flamengo neste Mundial de Clubes é o meia Nico De La Cruz, que se recupera de uma lesão no joelho esquerdo. O uruguaio chegou a participar do treino antes do confronto entre Flamengo e Chelsea, mas ainda não tem previsão de retorno aos gramados. A assessoria do clube informou que o atleta seguirá sob os cuidados do departamento médico.