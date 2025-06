Bruno Henrique dedica vitória para torcida do Flamengo

FILADÉLFIA (EUA) - O Flamengo venceu o Chelsea por 3 a 1 e se isolou na liderança do Grupo D, no Mundial de Clubes. Esta foi a primeira vitória de virada de um clube sul-americano para cima de europeu na história da competição, incluindo o último formato. Autor do gol de empate, o atacante Bruno Henrique falou sobre o ótimo resultado conquistado.

➡️ Flamengo domina o Chelsea e vence de virada para se isolar na liderança do Mundial

- Estava focado no jogo e o Filipe conversou comigo, falou que a gente que estava no banco seria muito importante no decorrer da partida. E todos os jogadores que entraram, foram muito bem e eu também pude fazer um gol, dar uma assistência. Então, estou muito feliz por esse jogo aqui hoje e por essa vitória - disse Bruno Henrique.

O atacante, que entrou na vaga de Arrascaeta, foi fundamental na retomada da equipe na partida. Além do gol, Bruno Henrique também contribuiu com uma assistência para Danilo virar o placar. O camisa 27 comentou sobre o lance.

- Eu vi que a torcida veio com a gente, o Chelsea estava um pouco abaixo ali e a gente começou a pressionar mais. E achei que era o momento de trazer a torcida para perto da gente, dentro de campo. A bola veio no ponto alto ali e eu pude disputar de cabeça, dar o passo para o Danilo fazer o gol - destacou.

Acostumado com jogo grande, Bruno Henrique escreveu mais um belo capítulo na sua história com o Flamengo. O atacante relembrou o início da carreira, ainda na várzea, e reforçou que nunca se amedrontou com jogos grandes.

- Posso dizer que no meu tempo de várzea, já joguei com muitas torcidas de fora, sempre querendo me amedrontar, e eu nunca me amedrontei nesses momentos de jogo muito difícil. Eu sempre tive o foco, a cabeça no lugar, em jogos grandes. Então, eu consigo assimilar bem, separar jogos grandes. Não é que outros jogos são pequenos, mas nesses jogos eu consigo ter um foco maior. Então, só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, por me dar essa capacidade de ter a cabeça boa para separar jogos grandes, e poder dar alegria ao nosso torcedor, que sempre me apoiou, sempre esteve do meu lado - disse o atacante.

Bruno Henrique anota o gol de empate contra Chelsea (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)<br>

Carinho especial pela Nação

Ídolo da torcida, Bruno Henrique destacou a importância da Nação na retomada da equipe contra o Chelsea. O camisa 27 dedicou a vitória para os flamenguistas e agradeceu pelo carinho de sempre.

- Estou muito feliz de estar contribuindo, vim do banco para dar alegrias ao torcedor rubro-negro, que sempre esteve comigo. É um prazer e muito gratificante, só tenho a agradecer a Nação, por tudo que eles tem feito comigo, com a minha família e dedico essa vitória para eles.

O Flamengo volta a campo na próxima terça-feira (24), às 22h, para encarar o Los Angeles FC na última rodada da fase de grupos. Isolado na liderança do Grupo D, um empate garante a classificação do rubro-negro para as oitavas de final.