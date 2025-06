Pai e filho viajam mais de 7 mil km para ver o Flamengo no Mundial

ORLANDO (EUA) - Invicto neste Mundial de Clubes, o Flamengo terá que superar um enorme desafio para seguir vivo na competição. O rubro-negro enfrenta o Bayern de Munique nas oitavas de final, no próximo domingo (29), às 17h (de Brasília). Torcedores dos quatro cantos do mundo vieram acompanhar o Mengão na competição.

A reportagem do Lance! flagrou uma dupla no saguão do hotel onde o Flamengo está hospedado, que viajou mais de 7 mil km para assistir aos jogos no Mundial. Pedro Mainier e Victor Mainier, pai e filho, saíram de Niterói, município vizinho ao Rio de Janeiro e embarcaram nessa aventura.

- É um momento de conexão com ele. Embarquei nessa viagem com meu primo e meu filho, e está sendo bem maneiro e emocionante. Toca no coração do pai - comentou Pedro Mainier, pai de Victor.

Durante a visita ao hotel, a dupla aproveitou para tietar alguns jogadores e tiraram foto com o volante Pulgar e o lateral Varela. Pedro comentou sobre os estrangeiros no elenco rubro-negro.

- O Flamengo está com um time de estrangeiros, que vem dando muito certo. É uma galera que está chegando com raça, coração e o espírito rubro-negro. Em relação aos times que a gente tinha, está sendo bem diferente - destacou.

Antes de finalizar, a dupla revelou seus palpites para o confronto decisivo com o Bayern de Munique, no domingo.

- 2 a 0. Um de Bruno Henrique e outro do Arrascaeta - disse o filho, Victor.

- Eu já vou ser mais comedido, tomara que o Pedro entre e faça um gol: 1 a 0 - finalizou Pedro.

Victor Mainier posa para foto com o lateral Varela (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Como chegam Flamengo x Bayern?

Invicto neste Mundial, o Flamengo chega embalado para o confronto inédito, em competições oficiais, com o Bayern de Munique. O rubro-negro se classificou com duas vitórias e um empate e vai em busca da classificação.

Por sua vez, o Bayern conta com o favoritismo para este confronto. A equipe alemã acabou tropeçando na última rodada da fase de grupos para o Benfica e ficou com a 2ª colocação no Grupo C, com duas vitórias e uma derrota.

A partida entre Flamengo e Bayern de Munique, pelas oitavas de final da competição, está marcada para o próximo domingo (29), às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.