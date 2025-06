Monterrey e Inter de Milão estão escalados para duelo no Mundial

Monterrey-MEX e Inter de Milão-ITA estão escalados para o duelo desta terça-feira (17), no Rose Bowl Stadium, em Los Angeles (EUA), às 22h (de Brasília). A partida da chave E vale pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

O Monterrey chega ao Mundial de Clubes com um elenco experiente e reforçado por nomes como Sergio Ramos e Sergio Canales. Sob o comando de Domènec Torrent, ex-Flamengo, a equipe mexicana chega para brigar por uma das duas vagas para a próxima fase.

Assim, os mexicanos começam o jogo com as seguintes peças: Andrada; Guzmán, Chávez, Sérgio Ramos e Arteaga; Medina, Jorge Rodríguez e Canales; Óliver Torres, Ocampos e Berterame.

Do outro lado, a Internazionale vem de um vice-campeonato na Liga dos Campeões da Europa. Os italianos estreiam no torneio sob nova direção, com Cristian Chivu assumindo o comando após a saída de Simone Inzaghi.

A equipe quer apagar a decepção da última temporada, quando também ficou com o vice no Campeonato Italiano. O time entra em campo com os seguintes jogadores: Sommer; Pavard, Acerbi e Bastoni; Darmian; Barella, Asllani, Mkhtaryan e Carlos Augusto; Esposito e Lautaro Martínez.

✅ FICHA TÉCNICA

MONTERREY X INTER DE MILÃO

MUNDIAL DE CLUBES – FASE DE GRUPOS (1ª RODADA)

📆 Data e horário: terça-feira, 17 de junho, às 22h (de Brasília);

📍 Local: Rose Bowl Stadium, em Los Angeles (EUA);

📺 Onde assistir: Globo, SporTV e CazéTV;

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (árbitro);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia e Bruno Pires.

⚽ ESCALAÇÕES

MONTERREY: Andrada; Guzmán, Chávez, Sérgio Ramos e Arteaga; Medina, Jorge Rodríguez e Canales; Óliver Torres, Ocampos e Berterame. Técnico: Domènec Torrent.

INTER DE MILÃO: Sommer; Pavard, Acerbi e Bastoni; Darmian; Barella, Asllani, Mkhtaryan e Carlos Augusto; Esposito e Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu.