A estreia da Inter de Milão no Mundial de Clubes terá um trio de arbitragem brasileiro, com Wilton Pereira Sampaio como árbitro principal. O juiz da federação de Goiás será o responsável por comandar a partida contra o Monterrey, na terça-feira (17), e será acompanhado pelos assistentes Bruno Boschilia e Bruno Pires. O quarto árbitro será o uruguaio Gustavo Tejera.

Wilton é um dos dois árbitros do Brasil escolhidos pela FIFA para o torneio. O outro é Ramon Abatti Abel, de Santa Catarina, que vai apitar a estreia do Manchester City na competição.

O jogo entre Inter de Milão e Monterrey acontece na terça-feira (17), às 22h (de Brasília), no Rose Bowl Stadium, em Los Angeles.

Histórico de Wilton Pereira Sampaio

Com grande experiência internacional, Wilton Pereira Sampaio faz parte do quadro da FIFA desde 2013. No Brasil, foi eleito o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro de 2012 e já esteve à frente de três finais de Copa do Brasil (2012, 2019 e 2022).

Sua trajetória em Copas do Mundo começou em 2018, na Rússia, quando atuou como árbitro de vídeo (VAR). Na edição seguinte, no Catar em 2022, foi um dos árbitros de campo e teve atuação de destaque, apitando quatro partidas: Senegal x Holanda e Polônia x Arábia Saudita, na fase de grupos; Holanda x Estados Unidos, nas oitavas de final; e o clássico europeu entre Inglaterra e França, nas quartas de final. Seus assistentes na Copa de 2022 eram os mesmos que o acompanharão neste jogo do Mundial: Bruno Boschilia e Bruno Pires.

Wilton Pereira Sampaio em jogo da Copa do Mundo de 2022 (Foto: Khaled DESOUKI / AFP)

Estreia da Inter de Milão na fase de grupos do Mundial de Clubes

📅 Terça-feira, 17 de junho

🌍 Monterrey x Inter de Milão

⚽ Grupo E

🕐 22h (de Brasília)

📍 Rose Bowl Stadium, em Los Angeles

