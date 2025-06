Um dos principais jogadores da Inter de MIlão nas últimas temporadas, Hakan Çalhanoğlu pode estar próximo do adeus ao clube por questões que ultrapassam a barreira do mero profissionalismo. Isso porque o Galatasaray, da Turquia, está interessado na aquisição do jogador de 31 anos.

A oportunidade de mercado tem a chance de reunir dois dos pilares mais representativos de um país apaixonado pelo futebol: o capitão e principal expoente técnico da seleção turca e o clube com maior número de títulos do país. A negociação, aliás, pode concretizar a primeira vez de Çalhanoğlu em ação por uma equipe do futebol turco.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, ainda não existe proposta formal dos Leões ao jogador. Contudo, o clube terá uma reunião direta com o agente do atleta neste semana, em Istambul (TUR), para negociar uma oferta de 35 milhões de euros. O meia tem contrato com a Inter até 2027. Mesmo em estágio inicial, o rumor anima os torcedores do Galatasaray, como o pai de Hakan: Huseyin Çalhanoğlu. Por meio da rede social Instagram, ele desejou que o filho atuasse pelo time.

Eu espero que você venha para o Galatasaray algum dia. disse o genitor, em post realizado em 15 de junho de 2025

Pai de Çalhanoğlu, da Inter de Milão, sobre possível futuro no Galatasaray (Foto: Reprodução/Instagram)

Carreira de Hakan Çalhanoğlu ⚽

Nascido na Alemanha, Hakan começou a carreira como um meia-atacante, com especialidade em bola parada e presença de área com gols e assistências. No futebol germânico, ele subiu aos profissionais pelo Karlsruher, e teve passagens de destaque por Hamburgo e Bayer Leverkusen. Em 2017, foi contratado pelo Milan por 25 milhões de euros para viver sua primeira experiência fora do país de nascimento, onde passou por um processo de mudança de posição.

Na Itália, Çalhanoğlu foi transferido para a posição de volante — cada vez mais recuado ao passar o tempo, sendo consolidado como primeiro homem de meio-campo. No Milan, seu desempenho o fez pular o muro de Milão para o lado azul e preto da cidade. A Inter anunciou a chegada do jogador em 2021 gratuitamente, e projetou o turco aos olhos do mundo como um dos melhores da posição. Em toda a carreira, seguiu suas origens e defendeu a Turquia.

