Técnico da Inter de Milão projeta estreia no Mundial de Clubes

Cristian Chivu, novo treinador da Inter de Milão, projetou a estreia da equipe italiana no Mundial de Clubes. A trajetória terá início diante do Monterrey-MEX, em Los Angeles, na próxima terça-feira (17). Este será também o início do romeno como técnico do clube.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— O projeto é novo e antigo. Temos que dar continuidade ao que fizemos, a Inter precisa desse tipo de ambição e atitude. O nível de exigência aumentou nos últimos anos, precisamos continuar no mesmo caminho. Ter autoestima e confiança, trabalhar bem com o clube e a equipe - relatou ao falar de sua chegada.

continua após a publicidade

— Temos que honrar esta competição, são 32 equipes do mundo todo, é um momento único para o futebol mundial. Todas as equipes presentes vão querer dar o seu melhor. Estamos no final da temporada, mas estamos aqui para dar o nosso melhor - disse o treinador.

Cristian Chivu, novo técnico da Inter de Milão (Foto: Reprodução/Inter de Milão)

➡️Com brasileiro, Inter anuncia lista de inscritos para Mundial de Clubes

Chivu comentou a respeito do Monterrey, clube mexicano que a Inter enfrentará na primeira rodada da fase de grupos.

— Estudamos sobre eles em vídeo, sabemos que eles mudaram de técnico, provavelmente fizeram algumas mudanças. Eles jogam de forma proativa, verticalmente e também têm alguns bons jogadores individuais - frisou.

continua após a publicidade

➡️Mundial de Clubes: Tudo o que você precisa saber sobre a Inter de Milão

Aos 44 anos, Chivu assumiu o posto que pertencia a Simone Inzaghi. O italiano, vice-campeão da Liga dos Campeões com a Inter, transferiu-se para o Al-Hilal, da Arábia Saudita. O time também está no Mundial.

➡️ Deixe seu palpite no simulador do Mundial de Clubes do Lance!.

Confira os jogos da Inter de Milão no Mundial de Clubes

📅 Terça-feira, 17 de junho

🌍 Monterrey x Inter de Milão

⚽ Grupo E

🕐 22h (de Brasília)

📍 Rose Bowl Stadium, Los Angeles, EUA

📅 Sábado, 21 de junho

🌍 Inter de Milão x Urawa Red Diamonds

⚽ Grupo E

🕐 16h (de Brasília)

📍 Lumen Field, Seattle, EUA

📅 Quarta-feira, 25 de junho

🌍 Inter de Milão x River Plate

⚽ Grupo E

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lumen Field, Seattle, EUA

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar. Confira mais notícias!