Monterrey e Inter de Milão se enfrentam em duelo válido pelo grupo E do Mundial de Clubes. A partida acontece nesta terça-feira (17), no Rose Bowl Stadium, em Los Angeles (EUA), às 22h (de Brasília), com transmissão ao vivo da Globo, do SporTV e da CazéTV.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

O Monterrey chega ao Mundial de Clubes com um elenco experiente e reforçado por nomes como Sergio Ramos e Sergio Canales. Sob o comando de Domènec Torrent, ex-Flamengo, a equipe mexicana chega para brigar por uma das duas vagas para a próxima fase. Apesar de uma temporada oscilante, os Rayados buscam um bom resultado para manter vivas as chances de classificação.

A Inter de Milão, por sua vez, estreia no torneio sob nova direção, com Cristian Chivu assumindo o comando após a saída de Simone Inzaghi. Vice-campeã do Campeonato Italiano e da Champions League, a equipe italiana quer apagar a decepção da última temporada. Com um elenco estrelado, liderado por Lautaro Martínez, a Inter aposta na solidez defensiva e na criatividade do meio-campo para garantir abrir a participação no Mundial com uma vitória.

Tudo sobre o jogo entre Monterrey e Inter de Milão pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Monterrey e Inter de Milão

1ª rodada — Mundial de Clubes (Grupo E)

📆 Data e horário: Terça-feira, 17 de junho, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Rose Bowl Stadium, em Los Angeles (EUA)

👁️ Onde assistir: Globo, do SporTV e da CazéTV.

🟨 Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (árbitro); Bruno Boschilia e Bruno Pires (assistentes);

📺 VAR: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Monterrey (Técnico: Domènec Torrent)

Esteban Andrada; Stefan Medina, Sergio Ramos, Héctor Moreno, Gerardo Arteaga; Omar Govea, Luis Romo; Maximiliano Meza, Sergio Canales, Jordi Cortizo; Germán Berterame

Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)

Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhtaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez.

Cristian Chivu fará sua estreia no comando da Inter de Milão contra o Monterrey, veja onde assistir (Foto: divulgação/Internazionale)