‘Seria um sonho’, diz Sergio Ramos sobre ganhar Mundial com Monterrey

O experiente zagueiro Sergio Ramos é a principal estrela do Monterrey, do México, no Mundial de Clubes de 2025. Ao falar da competição, o espanhol disse que seria "um sonho" conquistar o título. O time mexicano está no grupo E, juntamente Inter de Milão-ITA, River Plate-ARG e Urawa Red Diamonds-JAP.

— É uma oportunidade única, com um novo formato, um troféu lindo… Ganhar seria um sonho incrível. É uma fonte de motivação que me motivou a vir para o México. Abriu a oportunidade de jogar em novas competições - disse em sua chegada.

— Sempre fui uma pessoa muito otimista, que pensa grande, e quero terminar meus últimos anos no futebol com uma vitória. Sempre há tempo para aceitar a derrota. O time estará com essa mentalidade - relatou.

Reprodução / Instagram

— Nosso objetivo é ir bem, tentando, claro, passar da fase de grupos, e a partir daí, bem, veremos. Nesse tipo de competição, sempre há times que dão o que falar - projetou o espanhol.

Ramos disputou o Mundial quatro vezes pelo Real Madrid (2014, 2016, 2017 e 2018) e, em todas as edições, foi campeão. No ano de 2014, o defensor foi eleito o melhor jogador do torneio.

O Caminho do Monterrey de Sergio Ramos no Grupo E

A agenda do Monterrey para o Mundial terá grandes desafios no Grupo E. Confira os embates:

📌 Terça-feira, 17 de junho: Monterrey x Inter de Milão - 22h, no Rose Bowl, Los Angeles.

📌 Sábado, 21 de junho: River Plate x Monterrey - 22h, no Rose Bowl, Los Angeles.

📌 Quarta-feira, 25 de junho: Urawa Red Diamonds x Monterrey - 22h, no Rose Bowl, Los Angeles.