FILADÉLFIA (EUA) - O médico ortopedista Pedro Pontin, do Palmeiras, comentou a situação clínica do atacante Paulinho, autor do gol da vitória diante do Botafogo no último sábado (28). A equipe treina na Filadélfia (EUA) para o duelo contra o Chelsea, na próxima sexta-feira (4), pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa.

Com a camisa alviverde, Paulinho soma três gols e duas assistências em 15 partidas. Em comunicado à imprensa, Pontin relembrou a chegada do jogador, que trocou o Atlético Mineiro pelo Palmeiras no fim de 2024.

— O Paulinho é um atleta que veio em condição especial. Ele chegou contratado de uma equipe que, ao longo do ano, diagnosticou uma reação de estresse na tíbia. Constatou-se uma fratura por estresse e, ao longo da última temporada, ele jogou com muitas limitações — disse o ortopedista.

— De maneira conjunta com o antigo departamento médico da equipe, foi planejado fazer o tratamento ao fim da temporada. Ele foi operado por essa equipe, e recebemos o atleta com 15 dias de cirurgia e já com todas as informações necessárias sobre o que havia passado e o procedimento realizado, para dar sequência ao processo de recuperação (...) A cicatrização veio dentro do esperado, de três a quatro meses, e depois disso ele foi reintroduzido gradualmente ao trabalho até a volta ao campo. Ele foi se sentindo bem, avançando, até retornar aos treinos e jogos com carga controlada, porque precisava respeitar essa fase inicial. Isso foi seguido à risca. A comissão técnica, o atleta, todos cientes. E, conforme transcorria o período de reintrodução, infelizmente, o atleta voltou a apresentar dor — explicou Pontin.

Paulinho foi o herói do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Paulinho passará por nova cirurgia após o Mundial

O médico também detalhou o procedimento cirúrgico que será realizado após a participação do Palmeiras no Mundial. A equipe está classificada para as quartas de final e, caso chegue à decisão, encerra sua campanha no dia 13 de julho.

— Explicamos e vamos fazer um novo tratamento. Não queremos que ele passe a temporada se desgastando, se colocando em risco para fazer outros tipos de lesão (...) basicamente, será uma fixação do osso. Pretendemos usar um implante resistente o suficiente para aguentar a carga. A isso, agregamos o que chamamos de enxerto ósseo, com material do próprio atleta. Vai dar estabilidade, o osso com a maior estabilidade possível para suportar, futuramente, a carga de treinos e jogos a que será submetido — finalizou o médico.