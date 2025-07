Milhões, revanche e sonho de título: o que está em jogo em Palmeiras x Chelsea

FILADÉLFIA (EUA) - O Palmeiras encara o Chelsea na próxima sexta-feira (4), pelas quartas de final do Mundial de Clubes, com a missão de seguir vivo na competição e, de quebra, tentar vingar a derrota sofrida na final de 2022, disputada nos Emirados Árabes.

Na última partida entre as equipes, o Palmeiras foi derrotado pelos Blues com um gol de Kai Havertz nos minutos finais, após cobrança de pênalti. No tempo normal, o jogo terminou empatado em 1 a 1, com gols de Lukaku e Raphael Veiga.

Além da classificação, a partida também vale uma nova premiação milionária para os cofres do clube, que já embolsou pouco menos de R$ 220 milhões (brutos) no torneio. Uma vitória sobre os ingleses, por sua vez, garantiria uma receita extra de 21 milhões de dólares, o equivalente a cerca de R$ 115 milhões.

Rivais há quatro temporadas, os times voltarão a se enfrentar na próxima sexta-feira, dia da Independência dos Estados Unidos. O vencedor do duelo aguardará a definição da chave do Fluminense, responsável por eliminar a Inter de Milão, atual vice-campeã da Champions League.

Palmeiras irá encarar o Chelsea, da Inglaterra, nas quartas de final do Mundial de Clubes (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras busca revanche e tenta adiar despedida de Estêvão

Algoz do Palmeiras em 2022, o Chelsea volta a cruzar o caminho do Verdão nos Estados Unidos, e a equipe brasileira busca uma revanche. Para isso, a comissão técnica contará com Estêvão à disposição, um dos destaques do time e principal revelação das categorias de base nos últimos tempos.

Mesmo vendido ao clube londrino, o atacante poderá atuar na próxima sexta-feira, pelas quartas de final do Mundial. Em 2024, data da venda do jogador, a diretoria do Palmeiras acertou a permanência do jovem até o término da competição.