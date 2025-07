Mundial: Palmeiras e Fluminense superam gigantes europeus em premiação

A classificação de Palmeiras e Fluminense para as quartas de final do Mundial de Clubes rendeu mais que vitórias em campo. Com o avanço no torneio, cada um garantiu um bônus adicional de US$ 13,1 milhões (R$ 71,6 milhões), elevando os ganhos acumulados para US$ 39,8 milhões (R$ 216,8 milhões, na cotação atual).

Com isso, os dois clubes brasileiros superaram gigantes europeus como Juventus, Inter de Milão e Borussia Dortmund no ranking de premiação total da competição — pelo menos até a realização das duas últimas oitavas de final, que ainda podem mudar esse cenário.

💰 Ranking de premiação no Mundial de Clubes

Clube Premiação acumulada (US$ mi) Manchester City 65,5 Bayern de Munique 58,9 PSG 56,5 Chelsea 54,2 Real Madrid 49,1 Palmeiras 39,8 Fluminense 39,8 Borussia Dortmund 39,6 Internazionale 37,2 Benfica 30,3 Flamengo 27,7 Juventus 26,9 Botafogo 26,7 Atlético de Madrid 26,4 Porto 22,1 Inter Miami 21,0 Monterrey 21,0 Al-Hilal 21,0 River Plate 18,2 Boca Juniors 17,2 Red Bull Salzburg 16,0 Mamelodi Sundowns 12,55 Espérance 11,55 Al-Ahly 11,55 Al-Ain 11,55 LAFC 10,55 Pachuca 9,55 Seattle Sounders 9,55 Ulsan HD 9,55 Urawa Red Diamonds 9,55 Wydad Casablanca 9,55 Auckland City 4,6

📌 O que ainda pode mudar?

Os dados acima foram coletados antes dos confrontos entre Real Madrid x Juventus e Borussia Dortmund x Monterrey. Caso Juventus ou Dortmund avancem, eles ultrapassam os brasileiros.

Além disso, os valores ainda podem subir bastante nas próximas fases. Quem alcançar a semifinal recebe mais US$ 21 milhões, o vice-campeão leva US$ 30 milhões, e o grande campeão embolsa US$ 40 milhões.

