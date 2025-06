No último sábado (28), o Palmeiras venceu o Botafogo nos acréscimos e garantiu vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes. O gol da vitória foi marcado por Paulinho, que saiu do banco de reservas para decidir a partida, em uma escolha certeira do técnico Abel Ferreira.

Para o colunista do Lance! e especialista em análise tática Gustavo Fogaça, o Guffo, o treinador português precisará continuar apostando em inovações no sistema de jogo e nas variações ofensivas para manter o time competitivo na sequência do torneio.

— Mudanças táticas fazem a diferença em uma competição tão disputada como esse Mundial de Clubes, e Abel Ferreira jogou Estêvão pela esquerda, criando bastante amplitude, dando espaço para Maurício e Vitor Roque jogarem próximos por dentro, e colocando Allan pela direita. Um esquema que o Palmeiras não tinha usado ainda e surpreendeu o Botafogo. Apesar do goleiro John ter sido o melhor em campo, não conseguiu evitar o gol de "sinuca" de Paulinho, que entrou no jogo em outra mudança tática: atuando como falso nove, alternando posição com seus companheiros. Será que Abel preparará outra surpresa tática para enfrentar o Chelsea? — questiona Guffo.

O jogador Paulinho, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do Botafogo FR, durante partida válida pela oitava de final, da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, no Lincoln Financial Field. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Campanha do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025

O Palmeiras encerrou a fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 como líder do Grupo A, com cinco pontos conquistados. Na estreia, empatou em 0 a 0 com o Porto, em uma partida equilibrada e de poucas chances claras.

Na segunda rodada, o Verdão venceu o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0 — com um gol contra e outro marcado por Flaco López. Já no último compromisso da primeira fase, empatou por 2 a 2 com o Inter Miami, em jogo movimentado decidido com gols de Paulinho e Maurício para os brasileiros.

Nas oitavas de final, o Palmeiras reencontrou o Botafogo e garantiu a classificação com uma vitória por 1 a 0, graças a um gol de Paulinho nos acréscimos da prorrogação. Agora, o time comandado por Abel Ferreira se prepara para encarar o Chelsea, da Inglaterra, nas quartas de final do Mundial.